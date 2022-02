La nuova gamma di TV Samsung con tecnologia Neo QLED è stata lanciata lo scorso anno con un certo hype, se non altro per le dichiarazioni ufficiali dell’azienda, che prometteva livelli di contrasto simili alla tecnologia OLED ad un prezzo più abbordabile. Non stupisce quindi che dopo il successo dello scorso anno l’azienda abbia deciso di raddoppiare, con l’intenzione di espandere le funzionalità e i modelli con proposte adatte a tutte le esigenze e portafogli.

Tutte le novità della nuova line-up 2022

I modelli Samsung Neo QLED presentati al CES 2022 vedono l’introduzione di un’avanzata mappa di contrasto per la BLU (backlight unit) gestita dal Neo Quantum Processor, che incrementa la luminosità e permette di passare da una gradazione colore a 12-bit ad una a 14-bit, per un controllo granulare della luminanza dei Mini LED che aggiunge più dettagli alle scene HDR fortemente luminose o scure. Il numero di zone luminose composte dai Mini LED proprietari che le TV Samsung Neo QLED sono in grado di controllare è migliorato, con la gestione di 16.384 zone rispetto alle 4096 dell’anno precedente.

Ottime notizie anche sul fronte gaming, con il supporto alle tecnologie low input lag e Motion Xcelerator, che migliora la chiarezza dei contenuti in rapido movimento. Alcuni modelli prevedono anche il supporto all’elevata frequenza di refresh rate di 144 Hz, con risoluzione massima 4K: un’ottima notizia per chi ha intenzione di utilizzare uno di questi modelli per giocare al PC – con il supporto AMD FreeSync Premium Pro – o con una console di nuova generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ai miglioramenti tecnici si aggiungono nuove soluzioni software che compongono il cuore di Quantum Matrix Technology: con Shape Adaptive Light linee e forme sono costantemente monitorate per migliorare accuratezza e luminosità, ma non è tutto. Grazie alla funzione Real Depth Enhancer le scene sono analizzate da un algoritmo che riconosce i soggetti in primo piano e li separara dagli oggetti sullo sfondo, processandoli in modo differente così da donare un maggior senso di profondità ed immersione alla scena.

Non mancano neanche i miglioramenti nel comparto audio con Object Tracking Pro, che supera la tecnologia Object Tracking Sound dello scorso anno e incorpora nuovi canali audio, con speaker aggiuntivi rivolti verso l’alto così da espandere il suono anche nella dimensione verticale. Per la prima volta, inoltre, le smart TV Samsung offrono il supporto all’audio Dolby Atmos, standard finora non presente sui prodotti dell’azienda sud-coreana: rimane ancora off-limit la tecnologia Dolby Vision HDR, in quanto l’azienda preferisce ancora l’alternativa HDR10+.

I modelli Samsung Neo QLED 2022

La gamma TV Samsung Neo QLED 8K e Ultra HD dovrebbe essere composta da sei serie di modelli: tre con risoluzione 8K e tre con risoluzione Ultra HD. I modelli Neo QLED 8K e Ultra HD di Samsung sono:

QN900B da 65″, 75″ e 85″ (8K);

QN800B da 65″, 75″ e 85″ (8K);

QN700B da 55″, 65″ e 75″ (8K);

QN95B da 55″, 65″, 75″ e 85″ (Ultra-HD);

QN90B da 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ e 85″ (Ultra-HD);

QN85B da 55″, 65″, 75″ e 85″ (Ultra-HD).

Le smart TV 4K e 8K con tecnologia Neo QLED di Samsung saranno disponibili a partire dal 6 aprile, con i preordini aperti dal 16 marzo fino al 5 aprile. Per non incorrere nel rischio di tempi di consegna lunghi, consigliamo di effettuare la pre-registrazione per potersi accaparrare il diritto all’acquisto: la finestra utile è dal 22 febbraio al 15 marzo.

