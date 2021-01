Samsung presenta Neo QLED, MICRO LED e Lifestyle TV

Samsung Electronics ha presentato oggi il suo portafoglio 2021 di display Neo QLED, MICRO LED e Lifestyle TV durante il suo primo evento virtuale First Look in vista del CES 2021.

Nei prossimi anni Samsung avrà come obiettivi la riduzione dell’impronta di carbonio e il miglioramento dell’efficienza energetica con imballaggi ecosostenibili e telecomando a celle solari per prevenire i rifiuti di batterie.

Samsung fa un salto di qualità con la tecnologia Neo QLED

Con Neo QLED Samsung sta introducendo una tecnologia di visualizzazione completamente nuova nelle sue Smart TV di punta 8K (QN900A) e 4K (QN90A) . Samsung QLED compie un passo avanti grazie a Quantum Mini LED, un potente processore di immagini controllato con precisione dalle tecnologie Quantum Matrix Technology e Neo Quantum Processor.

Neo QLED 8K 2021 di Samsung presenta un nuovo Infinity One Design, uno schermo quasi privo di cornice che offre un’esperienza visiva ancora più coinvolgente in un design elegante. Il nuovissimo sistema di gestione dei cavi Slim One Connect può essere collegato al retro del televisore, consentendo un’installazione più semplice e offrendo un’estetica più ordinata.

Neo QLED 8K 2021 racchiude anche diverse funzionalità audio premium come il suono dinamico Object Tracking Sound (OTS) Pro, che corrisponde al movimento degli oggetti sullo schermo, e SpaceFit Sound che analizza l’ambiente fisico della TV installata producendo un suono coinvolgente su misura per ogni spazio.

I modelli Samsung 2021 Neo QLED 8K e 4K offrono funzionalità intelligenti come Samsung Health, Smart Trainer, Super Ultrawide GameView, Game Bar, Google Duo e PC on TV.

Samsung inaugura una nuova era di qualità delle immagini con MICRO LED

Con la nuova linea MICRO LED, Samsung ha reso disponibile per la prima volta questa tecnologia in un fattore di forma TV tradizionale, offrendo ai consumatori un’esperienza visiva mozzafiato su uno schermo gigante di nuova generazione.

Disponibile nelle dimensioni 110 pollici e 99 pollici (e inferiori entro la fine dell’anno), la nuova linea MICRO LED utilizza LED di dimensioni micrometriche per eliminare la retroilluminazione e i filtri colorati utilizzati nei display convenzionali.

Lo schermo auto-illuminante produce colori e luminosità incredibilmente realistici attraverso i suoi 24 milioni di LED controllati individualmente, mentre il design Monolith offre un rapporto schermo-corpo superiore al 99%.

L’esperienza audio dinamica del nuovo MICRO LED è garantita da Majestic Sound che offre un audio a 5.1 canali mozzafiato senza altoparlanti esterni, trasformando qualsiasi stanza in un lussuoso home theater.

Samsung migliora il pluripremiato portfolio TV Lifestyle

Samsung sta anche apportando miglioramenti alla sua linea di TV Lifestyle 2021 con un nuovo design e fattori di forma per riflettere i mutevoli interessi e gusti dei consumatori.

La cornice è circa la metà più sottile rispetto alle iterazioni precedenti e le nuove opzioni sono disponibili in cinque colori e due diversi stili personalizzabili.

Con un abbonamento al nuovissimo Art Store di The Frame, i consumatori potranno godere di oltre 1.400 pezzi accuratamente selezionati per abbinarsi all’arredamento di qualsiasi casa.

