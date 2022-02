Nelle scorse settimane abbiamo parlato di MSI per via della disponibilità italiana dei nuovi notebook con Intel Alder lake, di cui fra l’altro proprio oggi Intel ha svelato tutti i dettagli di questa attesa dodicesima generazione.

Stasera però niente nuovi portatili dalla casa informatica taiwanese, ma i dettagli di un nuovo accordo che porta il marchio in pista, per davvero in sella alle motociclette di uno dei team più vincenti della storia: il Monster Energy Yamaha MotoGP. Ecco qualche dettaglio.

MSI diventa sponsor e fornitore dei PC del team Monster Energy Yamaha di MotoGP

Dopo il successo nella stagione 2021 con il team Monster Energy Yamaha MotoGP, MSI è contenta di annunciare l’ampliamento della partnership con il team Racing. Siamo entusiasti di espandere le possibilità con Monster Energy Yamaha MotoGP, un team eccezionale caratterizzato dai nostri stessi valori: impegnato ad eccellere, determinato ad avere successo con l’obiettivo di superare i propri limiti. Non vediamo l’ora di condividere l’entusiasmo e la gloria delle vittorie che arriveranno sui circuiti fisici e nelle gare di eSport.

Con queste parole il vicepresidente del settore marketing di MSI Sam Chern apre quella che è una collaborazione che incuriosisce sia gli appassionati delle due ruote, sia i fan del marchio informatico. Come anticipato poc’anzi, non si tratta di una mera partnership che si limita a portare il nome MSI sulle carene delle motociclette del circuito della MotoGP in veste di Official Sponsor ed eSport Partner dell’azienda giapponese, ma c’è di più.

L’azienda informatica taiwanese è ben lieta di comunicare infatti che fornirà lei stessa i PC al team di ingegneri della squadra, la Monster Energy Yamaha MotoGP, contribuendo dunque attivamente al successo. È di fatto questo il passo successivo di una collaborazione con MSI incominciata lo scorso anno e che ora, passa a un nuovo livello.

La MotoGP è un mondo altamente tecnico che ruota attorno all’analisi dei dati e all’innovazione. Siamo molto felici di avere il supporto di MSI poiché sappiamo che capiscono la nostra ricerca della perfezione e la passione per superare i limiti ogni giorno” ha dichiarato il Direttore della Yamaha Motor Racing Lin Jarvis in tale occasione.

