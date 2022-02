La PlayStation App si rinnova mettendo a disposizione degli utenti la nuova funzione Game Captures. Si tratta di una funzionalità pensata per semplificare l’accesso alle clip e agli screenshot catturati con la propria PlayStation 5 tramite l’applicazione. Per gli utenti PlayStation ci sarà, quindi, la possibilità di condividere con gli amici oppure tramite i social network i momenti più interessanti e significati delle proprie sessioni di gaming in modo ancora più semplice.

Game Captures è attualmente in fase di distribuzione. Per il momento, la nuova funzionalità sarà disponibile in Nord America, Sud America e Giappone. Successivamente, nel corso delle prossime settimane, anche la versione italiana della PlayStation App si aggiornerà per integrare questa nuova funzione, davvero molto utile per gli utenti PlayStation 5. Vediamo i dettagli.

A che serve la funzione Game Captures di PlayStation App

Sony ha annunciato in via ufficiale l’arrivo della funzione Game Captures sulla PlayStation App, l’applicazione disponibile su Android e iOS per accedere a varie funzionalità della propria PlayStation dallo smartphone. Grazie a questa funzione, gli utenti potranno accedere a clip e screenshot catturati con la PlayStation 5 direttamente dall’applicazione e, eventualmente, scaricare i contenuti preferiti sullo smartphone per condividerli sui social media o con i propri amici in modo ancora più semplice.

Basterà attivare la funzione di “Auto-Upload” degli screenshot e delle clip (della durata massima di 3 minuti). Successivamente sarà possibile accedere a questi contenuti tramite la PlayStation App. Basterà avere una connessione ad Internet per poter accedere ai contenuti catturati con la PlayStation 5 e salvarli sul proprio dispositivo mobile.

Maggiori dettagli sull’arrivo in Italia della nuova funzione potrebbero emergere nelle prossime settimane. Intanto ecco il video ufficiale con cui è stato annunciato l’arrivo di Game Captures sulla PlayStation App: