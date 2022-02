Visto che non tutti i PC attualmente in circolazione soddisfano i requisiti per eseguire Windows 11, Microsoft sta attualmente sperimentando due nuovi metodi per avvisare gli utenti di che hanno installato il sistema operativo su hardware non supportato.

Nelle ultime build di prova di Windows 11 è apparso un nuovo avviso, sia sullo sfondo del desktop che nella pagina delle impostazioni di sistema, che avvisa l’utente se la build è in esecuzione su hardware non supportato.

Windows 11 avvisa se è in esecuzione su hardware non supportato

La filigrana sullo sfondo del desktop è simile a quella visualizzata se il sistema operativo non è stato attivato, mentre nelle impostazioni l’avviso include anche un link per ottenere ulteriori informazioni.

Sembra che Microsoft non stia sperimentando alcuna restrizione delle funzionalità, tuttavia non è chiaro se l’azienda di Redmond intenda abilitare ampiamente questo avviso sullo sfondo del desktop.

I requisiti minimi richiesti per Windows 11 sono stati controversi, in quanto sbarrano la strada a milioni di PC in circolazione, anche se esiste un modo semplice per aggirare questa restrizione.

Windows 11 è la nuova versione del sistema operativo della casa di Redmond che, nelle parole dell’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella, rappresenta “uno dei più importanti update di Windows di questo decennio.”

