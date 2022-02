Samsung si prepara a rinnovare la sua gamma Galaxy Book con il lancio del nuovo Samsung Galaxy Book Pro 2 360. La nuova generazione del convertibile della casa coreana è apparsa online in queste ore. Un nuovo leak, firmato OnLeaks in collaborazione con Giznext, ci mostra alcuni render dedicati al nuovo progetto che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, in programma la prossima settimana.

Il nuovo Samsung Galaxy Book Pro 2 360, nome in codice mars 2, dovrebbe rappresentare un’evoluzione diretta del suo predecessore. I render ci permettono di scoprirne in anteprima il design completo mentre per quanto riguarda le specifiche sarà necessario attendere qualche giorno anche se le ipotesi sulla scheda tecnica del notebook non mancano di certo. Vediamo tutti i dettagli in attesa del debutto ufficiale.

Samsung Galaxy Book Pro 2 360 in mostra nei primi render

I nuovi render, che trovate allegati nella galleria qui di seguito, confermano che il design del nuovo Samsung Galaxy Book Pro 2 360 non subirà alcun stravolgimento rispetto all’attuale generazione. Le immagini apparse online ci mostrano una colorazione decisamente particolare ma possiamo aspettarci anche varianti cromatiche meno “estreme” e più tradizionali da parte di Samsung.

Il nuovo convertibile potrà contare su di una cerniera in grado di garantire una rotazione a 360 gradi del display. La dotazione di porte comprenderà tre USB-C ed un lettore per microSD oltre al jack per le cuffie. La tastiera riprenderà il layout del primo modello con la presenza anche del tastierino numerico laterale e un touchpad ampio ma leggermente decentrato. Il display sarà da 15.6 pollici, in formato 16:9, con risoluzione Full HD.

Previous Next Fullscreen

Per il momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito alla scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Book Pro 2 360. La nuova generazione del convertibile di Samsung dovrebbe presentare i processori Intel di dodicesima generazione (Alder Lake) continuando così la collaborazione tra l’azienda coreana e Intel. Come la precedente generazione, inoltre, ci saranno, probabilmente, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Non ci saranno schede video dedicate ma la parte grafica sarà affidata alla GPU dei nuovi Alder Lake.

Ricordiamo che l’attuale Galaxy Book Pro 360 è disponibile in Italia a partire da 1.699 euro. Possiamo attendersi un prezzo di listino simile anche per la seconda generazione destinata ad arrivare sul mercato italiano nel corso della prossima primavera. Di certo, maggiori dettagli sul progetto arriveranno nel corso dei prossimi giorni con l’evento del Mobile World Congress che dovrebbe chiarire ogni dubbio in merito alle caratteristiche del nuovo convertibile coreano.

