Per chi fa mining di criptovalute, Bitcoin in particolare, l’arrivo di nuovi prodotti in grado di agevolare questa attività è da seguire con grande attenzione. È quindi comprensibile l’interesse verso Bonanza Mine, ideato da Intel per il mining di BTC a elevata efficienza.

In attesa dell’International Solid- State Circuits Conference 2022, importante evento di settore, la casa statunitense ha affermato che 300 chip di questo genere saranno utilizzati in concorso. Dal loro mix deriverà la costruzione di un miner da 3.600 W in grado di garantire fino a 40 THash/s di potenza computazionale. Non a caso per il sistema ricorre l’aggettivo di mostruoso.

L’impegno di Intel va avanti con Bonanza Mine

Bonanza Mine può essere considerato l’ultimo risultato di una decisione presa dalla casa di Santa Clara qualche anno fa, ufficializzata con l’annuncio del suo impegno nell’XPU, ovvero la diversificazione del silicio di calcolo all’interno di architetture specializzate.

Più di recente Intel ha dato vita ad un nuovo gruppo di elaborazione all’interno della business unit Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) con il preciso intento di creare piattaforme di silicio personalizzate ottimizzate per i carichi di lavoro dei clienti.

BMZ1, questa la sigla che lo contraddistingue, rappresenta soltanto la prima generazione di prodotti derivante da questa impostazione. L’azienda ha già programmato la sua futura iterazione, BMZ2, tesa a contrastare Bitmain e MicroBT, con il dichiarato intento di sottrargli preziose quote di mercato.

Le caratteristiche tecniche

Ognuno dei sistemi va ad incorporare quattro schede hash posizionate alle spalle di altrettante ventole, un’unità di controllo Intel FPGA posta in alto e un alimentatore programmabile fissato verticalmente, a sinistra.

Un singolo chip BMZ1 è realizzato con package FCLGA raggiungendo le dimensioni di 4,14×3,4 mm, per un’area di silicio totale pari a 14.16mm². La riduzione della dimensione del die rende possibile un miglioramento delle prestazioni, massimizzando al tempo stesso l’uso dei wafer e la capacità di produzione.

Ogni ASIC è dotato di 258 mining engine, ognuno dei quali in grado di calcolare in parallelo i doppi hash SHA256. I componenti in questione vanno a coprire il 90% dell’area del die operando a una tensione ‘ultra-bassa’ di 355mV. Per quanto concerne invece la frequenza, ogni ASIC opera da 1,35 a 1,6 GHz a 75°C, con un consumo medio di 7,5W a testa, raggiungendo sino a 137GH/s.

La parte superiore del sistema contiene l’unità di controllo, un FPGA Intel dotato di core cortex ARM rigido ove è alloggiato il demone di mining. Ad esso è delegato il compito di sovrintendere alla distribuzione dei carichi di lavoro per le varie fasi del mining, programmare i PLL on-die e verificare i risultati ottenuti.

A rendere possibile la comunicazione con i mining pool è il collegamento Ethernet. Mentre quella con tutti i singoli ASIC Bonanza Mine avviene facendo leva su collegamenti UART e I2C acclusi a ciascuna delle singole hash board.

Ognuna delle schede incorpora 75 ASIC Bonanza Mine organizzati alla stregua di uno stack di tensione di 25 profondità. I singoli chip Bonanza Mine hanno un collegamento seriale UART da 10 Mb/s che che smista i dati tra i vari chip e l’unità di controllo. Ogni scheda è inoltre dotata di un microcontroller adibito al monitoraggio della temperatura e della tensione.

L’erogazione di potenza agli ASIC è reso possibile dall’utilizzazione dello stacking della tensione del die, il quale sfrutta l’uniformità degli ASIC per quanto riguarda tensione e corrente nominali. In tal modo è possibile suddividere una tensione di ingresso di 8,875 V in 355 mV in ciascun gruppo di ASIC raggruppati. Intel afferma che in tal modo viene conseguito un miglioramento nell’ordine del 5% dell’efficienza di mining, migliorando inoltre i dati relativi alle perdite di caduta IR.

Il Bonanza Mine ASIC