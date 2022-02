Si chiama Smart #1 il nuovo SUV elettrico compatto del marchio di casa Mercedes-Benz, un modello di cui è stato appena ufficializzato il nome, ma non il resto. Globalmente nota come firma riservata a chi gira in città, merito di dimensioni lillipuziane, il nuovo modello si prepara a conquistare quell’altro settore della platea alla ricerca di un’auto più spaziosa, ma non troppo. Ecco quanto Smart ha annunciato.

Il crossover Smart #1 sarà elettrico, spazioso e… dietro l’angolo

È pur sempre una Smart, che vuol dire una delle auto più attese nonostante le premesse suggeriscano una presa di distanza dalle peculiarità del marchio. Ma neanche troppo in fondo.

Partiamo proprio da qui, dalle dimensioni di questa Smart #1 che misura 4,3 metri di lunghezza e ha un passo di 2,75 metri; numeri che la posizionano nella media dunque, fra i SUV con dimensioni compatte potremmo dire.

L’ufficialità del nome arriva in occasione del termine dei test invernali pre-lancio che hanno messo alla prova le prestazioni e l’affidabilità dell’auto. 0,29 il coefficiente di resistenza aerodinamica rilevato, un valore ottimo per la categoria cui appartiene Smart #1, merito anche delle maniglie delle porte a scomparsa e della tecnologia per chiudere le paratie della mascherina frontale, per ridurre la resistenza all’aria (l’Active Grille Shutter). Tutto ciò è utile anche per tenere bassi i consumi, migliorando quindi l’autonomia dell’auto.

A bordo l’auto dovrebbero arrivare con una serie di soluzioni già viste mesi fa in occasione della presentazione del concept. In tal caso potremmo ritrovare lo schermo centrale da 12,8 pollici del sistema di infotelematica, il cuore di un’auto tecnologica che dovrebbe essere dotata di soluzioni di intelligenza artificiale e di altre chicche tecnologiche all’avanguardia.

Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale a tal riguardo, ma ne sapremo di più a breve visto che Smart #1 debutterà sul mercato entro la fine dell’anno.

