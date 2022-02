Meta continua il programma di sviluppo per le sue app con nuovi aggiornamenti per Messenger, Instagram e WhatsApp per iOS. Le applicazioni stanno ricevendo miglioramenti e funzioni inedite per offrire agli utenti del sistema operativo di Apple soluzioni sempre più complete per la messaggistica e per le interazioni social. Vediamo quali sono le principali novità degli ultimi aggiornamenti che Meta ha rilasciato per le sue applicazioni principali.

Meta prepara nuovi aggiornamenti per Messenger, Instagram e WhatsApp

Messenger si aggiorna con diverse novità. L’applicazione di messaggistica di Facebook continua ad evolversi ed oggi, come annunciato ufficialmente da Meta, registra l’arrivo di diverse nuove funzioni pensate per ottimizzare e migliorare l’esperienza d’uso dell’utente. Non tutte le funzioni saranno disponibili da subito ed alcune, come per WhatsApp, sono ancora in fase di beta. Nelle prossime settimane, però, le applicazioni di Meta dovrebbero integrare in modo completo tutte queste novità.

Tra le principali novità in arrivo per Messenger troviamo la possibilità di sfruttare nuove funzionalità per i messaggi vocali. Gli utenti avranno la possibilità di accedere a nuovi controlli e mettere in pausa la registrazione dell’audio in caso di necessità. Sarà anche possibile ascoltare un’anteprima del messaggio, riprendere la registrazione o eliminarlo prima dell’effettivo invio. Da segnalare, inoltre, che il limite massimo dei messaggi audio viene esteso a 30 minuti.

Per gli utenti, inoltre, c’è la possibilità di attivare la “Vanish mode“. Questa modalità di utilizzo della chat di messaggistica di Messenger consente di inviare messaggi di testo, gif, sticker e reazioni che scompariranno dopo essere state visualizzate dall’utente che ha ricevuto il messaggio. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare (per ora negli USA) la funzionalità Split Payments che consente, nelle chat di gruppo, di suddividere i pagamenti.

Instagram, invece, si aggiorna con una serie di novità legate alla sicurezza e collegate al recente Safer Internet Day. Gli utenti potranno accedere ad un sistema di check-up della sicurezza del proprio account, andando a impostare livelli di sicurezza aggiuntivi per ridurre i rischi. Da notare, inoltre, che Instagram ha anticipato l’arrivo di una nuova inedita che consentirà agli utenti di confermare l’identità degli account degli amici.

Per quanto riguarda WhatsApp, invece, si registra una novità relativa alla fotocamera integrata nell’app. La versione per dispositivi iOS di WhatsApp registrerà un restyling dell’interfaccia della fotocamera con nuove icone e con l’eliminazione della barra delle foto recenti presenti nella galleria (che sarà sostituita da una nuova icona). Al momento, la nuova interfaccia è in fase di test ed è in versione beta. L’aggiornamento per la versione stabile di WhatsApp potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Leggi anche: Apple rilascia le beta 2 di iOS, iPadOS e tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS 12.3