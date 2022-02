Secondo quanto riportato da Bloomberg, ieri Apple avrebbe acquisito la startup AI Music a seguito delle trattative intercorse tra le parti nelle ultime settimane.

La tecnologia di AI Music sarebbe in grado di creare colonne sonore dinamiche esenti da royalty utilizzando l’intelligenza artificiale che permetterebbe alle colonne di adattarsi in tempo reale all’interazione dell’utente. Ad esempio, un brano potrebbe avere un tono più incalzante nei momenti più intensi di un allenamento.

Con AI Music i brani si adattano alla frequenza cardiaca

Prima che fosse rimosso, il sito web della startup riportava che AI Music può persino creare brani che si adattano ai battiti del cuore dell’ascoltatore, oltre alla pubblicità audio che si adatta al contesto dell’ascoltatore e alle licenze universali in tutti i formati.

Il colosso di Cupertino ha rifiutato di commentare l’acquisizione, quindi non è noto il prezzo dell’affare e nemmeno quali sarebbero i piani per integrare le tecnologie AI Music nei prodotti Apple. Ad esempio, l’azienda potrebbe utilizzare tale tecnologia per generare colonne sonore ad hoc per gli abbonati Apple Fitness+, oppure creare suoni ambientali in tempo reale tramite HomePod.

Sembra che Apple stia apportando importanti miglioramenti ad Apple Music, poiché la società ha acquisito il servizio di musica classica Primephonic nell’agosto del 2021.

In base allo storico di Apple è probabile che assisteremo a grandi novità riguardanti Apple Music all’evento WWDC 2022.

