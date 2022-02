Tesla potrebbe integrare nelle proprie automobili elettriche un app store proprietario, in grado di dare la possibilità di installare applicazioni sui sistemi interattivi dei veicoli, come avviene sugli smartphone Android e iOS.

A supporto di questo, dopo l’aggiunta da parte di Tesla di una barra icone personalizzabile con l’aggiornamento alla versione 11 del sistema operativo per le proprie auto, emergono in questi giorni in rete diversi rumor da personaggi definiti “ben informati”, raccolti da The Driven.

Sawyer Merritt ha scelto la presentazione con cui Steve Jobs aveva lanciato App Store, aggiungendoci una frase che sebbene non dica esplicitamente il nome di Tesla, lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Rumor has it something similar is coming soon to something with four wheels that starts with a T 👀 https://t.co/qBGPzZpbdE

Il tutto è stato ripreso poi da Teslascope, che aggiunge ulteriori informazioni: l’app sarebbe in fase di creazione da maggio 2021 e potrebbe essere rilasciata prima dell’arrivo del Cybertruck, il nuovo pick-up in arrivo da Tesla.

The rumor is out!

Tesla has been working on their own “App Store” since around May 2021 and will launch before deliveries of the Cybertruck.

This is what we expected to be shared during the earnings call, although @elonmusk did share this would be the year of “software”.

— Teslascope (@teslascope) February 5, 2022