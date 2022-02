Con gli LG TV Days Unieuro propone offerte sulle serie di smart TV OLED, QNED e NanoCell del 2021. I modelli in promozione spaziano in diverse fasce di prezzo e sono pensati per tutte le necessità, passando da diagonali di 48 pollici agli esagerati pannelli da addirittura 86: andiamo a scoprirli insieme.

Da Unieuro sono arrivati gli LG TV Days con tante offerte per poche ore

Le offerte degli LG TV Days di Unieuro sono disponibili solo fino al 6 febbraio 2022, salvo esaurimento scorte, e prevedono ribassi anche decisamente importanti su diversi modelli delle serie con tecnologie OLED, QNED e NanoCell. Le proposte sono pensate (quasi) per tutte le tasche: si parte dai 700 euro richiesti per LG 65NANO816 4K fino ad arrivare addirittura al gigantesco LG OLED77Z19 a risoluzione 8K da ben 15.600 euro (sconto del 22%, da 22.999 euro).

Ecco le smart TV in offerta da Unieuro con gli LG TV Days:

Se non siete ancora soddisfatti delle suddette offerte, potete consultare il resto degli sconti del catalogo online Unieuro seguendo il link qui in basso. Vi ricordiamo che sono tuttora valide pure le proposte del Vero Fuoritutto, anche in negozio.

Offerte Unieuro online

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV, ecco i nostri consigli