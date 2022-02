Domani è l’ultimo giorno utile per poter approfittare della promozione che permette di ottenere 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited. Nel caso in cui foste interessati, ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo, link per l’iscrizione compreso, in fondo.

Come approfittare della promo 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Scade domani, 5 febbraio 2022, l’offerta che apre l’accesso illimitato a 75 milioni di brani e milioni di podcast, in streaming senza pubblicità, ascoltabili anche offline. Questo, in breve, è quello che ha da offrire Amazon Music Unlimited, uno dei servizi di streaming musicale più utilizzati, diretto concorrente di Spotify o YouTube Music, per citarne un paio.

Ebbene, putacaso foste interessati, e non ne avete mai fatto uso, visto che la promozione in questione è valida solo per chi i nuovi clienti, avete ancora qualche ora per approfittarne. Basta iscriversi e, una volta passati i 4 mesi gratuiti, Amazon Music Unlimited si rinnoverà richiedendo il consueto costo pari a 9,99 euro al mese, che verranno addebitati sul metodo di pagamento inserito in fase d’iscrizione. Per inciso, non ci sono costi da sostenere nel caso in cui si volessero usare solo i 4 mesi gratuiti della promozione.

Questi sono i passaggi necessari per non sbagliare: accedere col proprio account Amazon > cliccare su “Iscriviti, è gratis per 4 mesi” e completare l’iscrizione compilando quanto richiesto (entro domani, 5 febbraio, rammentiamo).

Attiva Amazon Music Unlimited con 4 mesi gratis

Leggi anche: Amazon Music presenta Italian Do Hits Better in occasione di Sanremo 2022