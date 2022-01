Amazon Music celebra la grande musica italiana e in occasione del Festival di Sanremo 2022 lancia una serie di live streaming sulla sua piattaforma Twitch dal titolo Italians Do Hit Better. La piattaforma di video in streaming Twitch, di proprietà di Amazon, vedrà i conduttori GrenBaud e Gaia Clerici intervistare gli artisti in gara, indagando più a fondo sulla genesi delle canzoni proposte al festival e commentando live le performance dal Teatro Ariston.

Playlist tematiche su Amazon Music

Il servizio di streaming musicale non se ne starà con le mani in mano: per tutti gli utenti Amazon Music e Amazon Music Unlimited il Festival di Sanremo è tutto digital. Con le playlist musicali create per l’occasione gli utenti potranno ascoltare le canzoni vincitrici degli scorsi anni e le maggiori hit più e meno recenti. A farla da padrone anche la playlist Sanremo 2022, disponibile a partire dal 2 febbraio, che conterrà tutte le canzoni in gara. Nel frattempo, gli utenti possono già accedere alle seguenti playlist:

Chiedete ad Alexa cosa ne pensa

Se avete sempre desiderato un Festival di Sanremo più attivo, Amazon Alexa ora ve ne da la possibilità. Chiedendo all’assistente digitale di Amazon “Alexa, apri il sondaggio di Sanremo” sarà possibile votare outfit e i momenti migliori della serata, e scoprire anche cosa pensano le altre persone della kermesse sanremese. Se invece chiederete “Alexa, commenta Sanremo” riceverete le pagelle dedicate ai cantanti e ai presentatori in una scala da 1 a 10. Potrete anche chiedere di un artista specifico con “Alexa, che voto hai dato a Achille Lauro?” e “Alexa, cosa pensi di Iva Zanicchi?”. Meglio però non chiedere “Alexa, chi vincerà Sanremo?” per non farsi influenzare.

Contest #ItaliansDoHitsBetter

Amazon Music darà la possibilità a 7 fortunati vincitori di portarsi a casa un Echo Studio – qui trovate la nostra recensione – tramite concorso sul canale Instagram di Amazon Music Italia. Per partecipare gli utenti dovranno dare sfoggio delle loro doti social utilizzando il filtro “ItaliansDoHitsBetter” e condividere il brano preferito tra tutte le edizioni passate di Sanremo.

Gli utenti che daranno maggior sfoggio della loro vena creativa, creando un video inaspettato e sorprendente, saranno selezionati per ricevere il premio finale, ma non solo: i contenuti vincitori saranno ricondivisi dalla pagina ufficiale Amazon Music Italia. Per partecipare al contest #ItaliansDoHitsBetter gli utenti dovranno:

avere un profilo IG pubblico;

seguire il profilo ufficiale Instagram Amazon Music Italia @amazonmusicit;

scegliere il proprio brano preferito tra tutte le passate edizioni di Sanremo;

pubblicare una storia Instagram utilizzando il filtro “ItaliansDoHitsBetter”, con tag @amazonmusicit e hashtag #ItaliansDoHitsBetter;

seguire gli aggiornamenti del contest su @amazonmusicit dal 31 gennaio al 5 febbraio;

attendere il 10 febbraio, data in cui saranno scelti i vincitori del contest.

Il servizio Amazon Music è disponibile con abbonamento Amazon Prime – e qui puoi scoprire tutti i vantaggi ad esso legati. Se però sei in cerca della massima qualità d’ascolto puoi provare Amazon Music Unlimited gratuitamente per 30 giorni cliccando qui.

