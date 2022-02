System76 è un’azienda che si sta affermando grazie ai suoi prodotti contraddistinti dal sistema operativo Linux (disponibile in distribuzione Ubuntu o Pop!_OS) e che sicuramente attirano l’attenzione dei power user Linux. L’ultimo loro laptop, Kudu, è un concentrato di potenza con uno schermo e delle specifiche che strizzano decisamente l’occhio al gaming anche se ad un prezzo più alto della media dei competitor Windows, coi quali è piuttosto difficile competere.

Le specifiche sono comunque di alto livello, soprattutto per quanto riguarda la CPU che è una AMD Ryzen 9 5900HX, la quale offre otto core con un clock base di 3,3 GHz e un boost di 4,6. Purtroppo non è presente su questo laptop la nuovissima generazione 6000 di CPU AMD Ryzen, la quale offrirebbe prestazioni ancora più estreme grazie a una frequenza di boost più alta (4,9 GHz) e più core grafici (si passa da 9 a 12).

Il display è da 15,6 pollici, con un trattamento antiriflesso opaco, una definizione di 1920×1080 pixel e 144 Hz di refresh rate, ottimi per chi cerca fluidità, sia durante le sessioni di gioco sia in situazioni lavorative o di utilizzo più rilassato. La potenza grafica viene gestita da una NVIDIA RTX 3060, GPU che può indubbiamente dire la sua in moltissime applicazioni, in particolare per i creatori di contenuti, montaggio video e, quando il lavoro è terminato, offre anche discrete prestazioni per giocare titoli tripla A. La batteria offre una buona capienza con i suoi 48,96 Wh portando il peso a 2,20 kg, non proprio un peso piuma.

Anche per quanto riguarda le memorie il nuovo Kudu di System76 non lascia certo a desiderare con i suoi due SSD NVMe PCle 3.0 che possono arrivare fino a 4 TB con velocita di lettura di 3500 MBps e scrittura di 3300 MBps. Le sue RAM di tipo “desktop” DDR4 3200 MHz possono raggiungere i 64 GB in dual-channel, assicurando prestazioni più che soddisfacenti. La tastiera è retroilluminata e offre anche colorazioni RGB per non passare inosservati.

Come affermato in precedenza, è possibile trovare alternative Windows più economiche ma è lecito affermare che tutto sommato questa macchina non va a competere direttamente con esse, vista la differente clientela a cui sono dedicate.

La connettività è forse l’unico neo di questo Kudu di System76 in quanto non sono presenti porte Thunderbolt 4. Vengono comunque offerte porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C e A, USB 3.2 Gen 1 di tipo A, USB 2.0, Mini DisplayPort 1.4, HDMI e due jack audio da 3,5 mm. Molto utile l’aggiunta di una porta ethernet 2,5 gigabit e risulta quasi scontata la presenza di WiFi 6 e Bluetooth 5.

Il prezzo per la versione base è di 1799 $ (8GB di RAM e 240 GB ROM) mentre si può arrivare a ben 3442 per la versione con le specifiche migliori. Come detto, Kubu può essere scelto con una distro Linux Ubuntu (20.04 LTS (Local Fossa)) o con la distro curata da System76 Pop!_OS 20.04 LTS o 21.10 senza alcun sovrapprezzo.

