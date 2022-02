Western Digital arricchisce la sua gamma di SSD con la nuova serie WD_BLACK SN770. Si tratta di una nuova famiglia di SSD M.2 PCI Express 4.0 x4 in grado di offrire ottime performance ad un buon prezzo. Ad arricchire le potenzialità della nuova serie di SSD firmati Western Digital c’è la possibilità di sfruttare una particolare modalità di funzionamento pensata per massimizzare le performance in lettura e scrittura durante le fasi di gaming.

I prodotti firmati WD_BLACK, infatti, garantiscono la massima ottimizzazione per il gaming su PC e puntano a offrire sempre soluzioni molto convenienti per i videogiocatori. Si tratta di ottime soluzioni per chi è in cerca dei migliori SSD per la propria configurazione PC. Vediamo i dettagli in merito a questi nuovi SSD Western Digital.

I nuovi SSD WD_BLACK SN770 puntano a soddisfare le esigenze dei videogiocatori

La nuova proposta di Western Digital può contare su di un controller proprietario (SanDisk 20-82-10081) e non presenta memoria DRAM. Questa configurazione consente di ottimizzare i costi, garantendo un buon rapporto GB/€. Nello stesso tempo, però, le prestazioni in lettura e scrittura delle memorie SSD non raggiungono il top del mercato ma garantiscono in ogni caso degli ottimi risultati.

La nuova serie WD_BLACK SN770 è disponibile in quattro varianti. Si parte da un modello base da 250 GB e si arriva fino alla variante da 2 TB con due step intermedi, uno da 500 GB ed uno da 1 TB. Lato performance, in lettura sequenziale, i nuovi SSD di WD_BLACK registrano una velocità massima di 5150 MB/s (per le versioni da 1 TB e 2 TB). Per quanto riguarda la velocità in scrittura casuale, invece, si tocca un valore massimo di 4900 MB/s.

Western Digital sottolinea anche un netto miglioramento dell’efficienza energetica rispetto alla serie precedente WD_BLACK SN750 SE. In questo campo, infatti, il passo in avanti è del 20%. Migliorano anche le prestazioni in gaming per quanto riguarda i tempi di caricamento. L’azienda sottolinea, infatti, una riduzione dei tempi del 40% rispetto alla precedente generazione di SSD.

Molto interessante anche la possibilità di massimizzare le prestazioni delle memorie SSD grazie al software Dashboard di Western Digital. Via software, infatti, è possibile attivare una modalità “gaming” che, in caso di necessità, permette di massimizzare le prestazioni della memoria SSD andando a disattivare gli stati di basso consumo. In questo modo, la memoria lavorerà sempre con prestazioni al picco garantendo tempi ridotti di lettura e scrittura.

I prezzi

La nuova gamma WD_BLACK SN770 arriva sul mercato, come sottolineato in precedenza, in quattro versioni. Il modello base è da 250 GB e presenta un prezzo di listino di 85,99 euro. C’è poi la variante da 500 GB che presenta un costo di listino di 119,99 euro. A completare l’offerta ci sono le varianti più interessanti. La versione da 1 TB è acquistabile a 190,99 euro mentre quella da 2 TB, che permette di massimizzare sia lo spazio d’archiviazione che le prestazioni, costa 430,99 euro. I nuovi SSD sono in arrivo sul mercato. Attualmente, la versione da 250 GB è già ordinabile in sconto su Amazon. Per tutte le altre varianti è possibile fare riferimento allo store ufficiale Western Digital.