Nelle scorse ore Sony ha annunciato tante nuove smart TV con risoluzione 4K e supporto per i contenuti in HDR. Molte delle proposte sono dotate di pannelli LCD a 50/60 Hz, non adatti alle console di nuova generazione seppur dei modelli siano dotati di ingresso HDMI 2.1. Risulta invece molto interessante il modello A75K, un ottimo punto di ingresso nel mondo degli OLED con caratteristiche tecniche notevoli.

Sony Bravia XR A75K

Come dicevamo in apertura, una delle proposte più interessanti di Sony è questa alternativa economica al modello Bravia XR A95K – la prima TV QD-OLED 4K al mondo – con un set di caratteristiche che la rendono molto appetibile. Capace di gestire contenuti 4K HDR, questa TV OLED supporta la tecnologia Variable Refresh Rate (VRR) fino a 120 Hz e sarà disponibile nei tagli da 55″ e 65″.

Le porte d’ingresso HDMI 2.1 rendono questo modello particolarmente indicato per chi possiede le console di nuova generazione di casa Sony e Microsoft, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X. Il sistema operativo a bordo della smart TV è Android, per cui possiamo aspettarci supporto completo allo streaming via Chromecast e all’integrazione con Google Assistant.

Rispetto ai modelli più costosi della serie A80K / A90K, Sony Bravia XR A75K è dotata di un sistema di speaker inferiore, ma non è l’unico fattore a determinarne il costo ridotto. Il design decisamente più generico e meno pregiato, con cornici più grandi rispetto agli altri modelli citati e ai piedi di sostegno decisamente anonimi, fanno capire che si tratta di un modello dal costo più contenuto.

Sony X82K

La serie X82K integra il processore 4K HDR X1 che migliora la definizione dei dettagli e riduce il rumore dei contenuti a schermo. In tandem la tecnologia X-Reality Pro effettua l’upscaling di contenuti 2K, Full-HD o HD per migliorare sensibilmente la qualità d’immagine, mentre Motionflow XR crea e inserisce fotogrammi aggiuntivi nelle scene per garantire dettagli sempre fluidi e nitidi. Il pannello LCD UHD supporta i contenuti HDR (HLG, Dolby Vision e HDR10) e si adatta alle condizioni di luce ambientale grazie ad Ambient Optimization.

La tecnologia di ottimizzazione ambientale sfrutta sia il sensore di luminosità che l’altoparlante X-Balanced Speaker per rendere l’esperienza visiva e sonora coinvolgente in qualsiasi ambiente. La Smart TV Sony 82K dotata di pannello LCD Direct LED con Triluminos Pro, che amplia la gamma di colori visibili, Dolby Vision e Dolby Atmos potrà essere acquistata in cinque diversi tagli:

75″ modello KD-75X82K;

65″ modello KD-65X82K;

55″ modello KD-55X72K;

50″ modello KD-50X82K;

43″ modello KD-43X82K.

La presenza di HDMI 2.1 permette alla modalità Auto Low Latency di attivarsi automaticamente quando si collega una console di ultima generazione. A bordo c’è Google TV con Chromecast integrata, ed il supporto per Apple AirPlay, Apple HomeKit e Alexa. Inoltre, con l’acquisto di uno dei modelli sopracitati è incluso Bravia Core: 12 mesi di film in streaming illimitato e fino a 5 titoli da guardare a scelta.

Sony X75K

Finora è il prodotto su cui si hanno meno informazioni: nel momento in cui scriviamo, non è presente neppure sul sito di Sony Italia. Pertanto, le caratteristiche tecniche qui descritte sono riprese dal video di presentazione ospitato sul canale YouTube ufficiale di Sony.

Si tratta di una smart TV LCD con risoluzione 4K con a bordo Google TV, il cui cuore è il 4K Processor X1 con 4K X-Reality Pro, che fornisce anche il supporto per la visione di contenuti HDR. Considerato il display LCD, così come nel resto dei modelli – ad eccezione del modello A75K, che ha un pannello OLED – si presuppone che tecnologie come VRR e alta frequenza di refresh non saranno implementate.

Sony X72K / X73K

Due differenti serie per lo stesso modello di TV sotto la scocca: i modelli di queste linee sono equipaggiati con pannelli 4K LCD con miglioramento dell’immagine Bravia Engine, a cui si affianca la tecnologia Triluminous per la gestione di uno spazio colore più ampio. Rispetto agli altri modelli non è presente Google TV ma Android TV, che comunque supporta la trasmissione Chromecast e la presenza di Google Assistant. Quattro i modelli che saranno disponibili all’acquisto:

50″ modello KD-50X73K;

50″ modello KD-50X72K;

43″ modello KD-43X73K;

43″ modello KD-43X72K.

Non manca neanche la possibilità di collegare un hard disk esterno per la registrazione dei contenuti televisivi.

