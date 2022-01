Nel corso della presentazione della gamma TV Philips 2022, TP Vision ha lanciato anche il nuovo sistema AV wireless Philips Fidelio che offre la possibilità di potenziare ulteriormente l’audio delle TV. I nuovi prodotti includono una soundbar, un subwoofer e uno speaker wireless.

Caratteristiche della soundbar Philips Fidelio FB1

La soundbar 7.1.2 Philips Fidelio FB1 presenta un design sottile e minimalista ed è progettata per essere abbinata ai televisori di fascia alta. Il dispositivo è dotato di 15 driver, due altoparlanti laterali e due up-firing per fornire audio Dolby Atmos, oltre a due subwoofer integrati. Il sistema offre 310 W RMS di potenza.

Il prodotto è rivestito con pelle Muirhead lungo i bordi e una rete metallica acusticamente trasparente per abbinarsi con i modelli di smart TV premium Philips.

La soundbar Philips Fidelio FB1 sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 999,99 euro.

Caratteristiche del subwoofer Philips Fidelio FW1

Il subwoofer esterno Fidelio FW1 monta un driver woofer da 8″ con due grandi radiatori passivi montati lateralmente e fornisce 200 W RMS di potenza. L’estetica è impreziosita da un rivestimento composto da pelle Muirhead, finiture in legno e un top in alluminio spazzolato.

Philips Fidelio FW1 sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 499,99 euro.

Caratteristiche dello speaker wireless Philips Fidelio FS1

Lo speaker wireless Philips Fidelio FS1 può essere utilizzato come unità singola, anche in configurazione multi stanza, come coppia stereo o come coppia di altoparlanti satellite in un sistema 7.1.4 con la soundbar FB1 e il subwoofer FW1.

Il dispositivo include un tweeter frontale composto da un’unità mid-range angolata e orientata verso l’alto e un woofer verso il basso munito di due radiatori passivi.

L’altoparlante è dotato di luci LED integrate in grado di sincronizzarsi con le TV Ambilight di Philips, estendendo l’effetto luminoso a tutta la stanza in base al suo posizionamento.

Lo speaker wireless Fidelio FS1 sarà disponibile in Italia a partire dal quarto trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 249,99 euro.

