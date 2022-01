Torniamo a parlarvi della console portatile di Valve, la Steam Deck, a distanza di pochi giorni dalle ultime notizie inerenti i videogiochi compatibili. Chi l’ha già preordinata e l’aspetta con ansia, dopo il rinvio delle consegne dovuto alla carenza di componenti, sarà felice di apprendere che l’azienda ha confermato che le spedizioni inizieranno a breve.

La Steam Deck di Valve è quasi pronta al debutto

Cominciamo con un piccolo riepilogo, la console portatile è disponibile in tre versioni, differenziate fra loro oltre che dal bundle, dal quantitativo e tipologia di memoria interna. La configurazione base prevede, al prezzo di 419 euro, 64 GB di memoria interna eMMC; quella intermedia, venduta a 549 euro monta un SSD NVMe da 256 GB. Mentre la variante top può contare su un SSD NVMe da 512 GB al prezzo di 649 euro. Ricordiamo inoltre che, per tutti e tre i modelli, c’è la possibilità di espandere la memoria utilizzando una microSD ad alta velocità.

Dopo il ritardo dello scorso anno e la conseguente posticipazione della commercializzazione della console, inizialmente prevista per il mese di dicembre, l’azienda comunica che è quasi tutto pronto. I clienti che hanno provveduto nei mesi scorsi a prenotare il dispositivo, riceveranno un’email a partire dal 25 febbraio, dopodiché avranno tre giorni di tempo per confermare l’ordine. Le spedizioni inizieranno dal 28 febbraio e seguiranno l’ordine con cui gli utenti hanno preordinato le console. Di seguito il testo dell’email che Valve sta inviando agli utenti interessati:

“Ciao, ci siamo quasi! Il 25 febbraio invieremo a chi ha effettuato la prenotazione il primo gruppo di email contenenti gli ordini del prodotto. I clienti avranno 3 giorni (72 ore) dal momento della ricezione dell’email per effettuare il loro acquisto, prima che la prenotazione passi alla persona successiva nella coda. Le prime unità verranno inviate ai clienti a partire dal 28 febbraio e pianifichiamo di inviare nuovi gruppi di email con cadenza settimanale. Inoltre, a breve invieremo unità alla stampa affinché possano essere recensite. L’embargo sulle recensioni di Steam Deck da parte della stampa finirà il 25 febbraio, ma alcune anteprime e impressioni potrebbero essere disponibili prima di quella data. Nel frattempo, continueremo a lavorare sugli ultimi dettagli e a perfezionare alcuni elementi. Non vediamo l’ora di spedire i Deck alla fine del prossimo mese! Dettagli aggiuntivi per i curiosi: inizieremo a inviare gli inviti poco dopo le 19 del 25 febbraio; le email verranno inviate nello stesso ordine in cui sono state effettuate le prenotazioni; si può ordinare solo il modello di Steam Deck che si è prenotato; il deposito versato alla prenotazione verrà applicato al prezzo finale di Steam Deck. I costi di spedizione sono inclusi.”

Qualora foste interessati, ma non abbiate preordinato il dispositivo, sappiate che l’azienda permette ancora di farlo, bisogna però mettere in conto delle tempistiche più lunghe (dovute tanto agli ordini già ricevuti, quanto alle difficoltà produttive). La disponibilità per gli ordini effettuati adesso infatti è indicata “dopo il Q2 2022”. Se invece siete tra coloro che hanno già preordinato la Steam Deck, e non vedete l’ora di gustarvi i vostri videogiochi sulla console, controllate la vostra email nelle prossime settimane e ricordate di confermare l’ordine.

