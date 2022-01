Di Steam Deck se n’è parlato tantissimo nel corso dei mesi passati e, man mano che ci avviciniamo al suo lancio effettivo, trapelano tantissime informazioni interessanti e molto importanti. Qualche settimana fa, la stessa Valve aveva confermato che non ci sarebbero più stati rinvii per la piattaforma portatile inoltre, la pagina Twitter di Steam DB, ha svelato i primi giochi compatibili.

Sarà molto semplice rendere i giochi compatibili con Steam Deck

Venerdì scorso Valve aveva annunciato che i giochi basati sul software Anti-Cheat (EAC) di Epic possono essere eseguiti sul nuovo hardware, affermando che l’aggiunta del supporto per Steam Deck ai titoli che utilizzano l’EAC è un processo semplice che non richiede l’aggiornamento dell’SDK.

Dopo aver aggiunto la compatibilità per BattlEye tramite Proton per Linux alla fine dello scorso anno, la società ha affermato che: “questo significa che i due più grandi servizi anti-cheat sono ora facilmente supportati su Proton e Steam Deck”. Ha dichiarato inoltre che, tutto ciò che gli sviluppatori dovevano fare per garantire la compatibilità dei loro giochi, era contattare l’azienda per far sì che il loro titolo venisse abilitato. Eppure non è ancora chiaro se alcuni dei giochi multiplayer più popolari su Steam che utilizzano BattlEye ed EAC, inclusi titoli come Rainbow Six Siege e PUBG, funzioneranno il primo giorno di disponibilità di Steam Deck.



I 38 giochi compatibili con Steam Desch

Con un post pubblicato su Twitter, SteamDB ha svelato i primi giochi che saranno compatibili inizialmente su Steam Deck. Si tratta di ben 38 giochi compatibili tra cui Portal 2, Dark Souls 3, Dishonored, e molti altri. La lista però non si ferma qua, ma svela anche cinque giochi che non potranno essere giocati sulla piattaforma portatile Valve, almeno per il momento. Fra questi ci sono quattro giochi per la realtà virtuale e Persona 4 Golden.

First batch of Steam Deck games compatibility was pushed. Verified: 38

Playable: 24

Unsupported: 5 This info is available in our instant search under Platforms:https://t.co/ca4J06JJwH — SteamDB (@SteamDB) January 20, 2022

Ecco la lista dei giochi attualmente compatibili con Steam Deck:

Portal 2

The Binding of Isaac: Rebirth

Celeste

Hollow Knight

Dishonored

Risk of Rain 2

Cuphead

Castle Crashers

Psychonauts 2

Webbed

Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition

Noita

DARK SOULS III

Gunfire Reborn

Mark of the Ninja: Remastered

Tetris Effect: Connected

Total War: WARHAMMER II

Death’s Door

Manifold Garden

Into the Breach

DEATH STRANDING

The Messenger

APE OUT

Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth

Mad Max

FINAL FANTASY

Guacamelee! 2

Rogue Legacy 2

Super Mega Baseball 3

DARK SOULS II: Scholar of the First Sin

Circuit Superstars

SCARLET NEXUS

Remnant: From the Ashes

Sable

Aliens: Fireteam Elite

HOT WHEELS UNLEASHED

Tunche

RAD

