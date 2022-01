Anche se la primavera è ancora lontana sono numerosi gli utenti che stanno già pensando a come rimettersi in forma, dopo le abbuffate di fine anno e in vista della temutissima prova costume. Se i grandi appassionati e gli sportivi in erba sono già ben attrezzati, con sportwatch più o meno costosi, l’utente medio che non ha particolari esigenze potrebbe trovarsi spiazzato davanti ai costi legati all’acquisto di uno smartwatch.

In realtà bastano pochi euro, meno di dieci per essere precisi, per portarsi a casa una valida soluzione, senza particolari pretese ma utile per tenere sotto controllo alcuni parametri ed essere stimolati all’attività fisica.

Meno di 10 euro per lo smartwatch 116 plus

Avete letto bene, vi bastano meno di 10 euro per portarvi a casa 116 Plus grazie a un’offerta di Cafago valida fino al 28 febbraio. Il noto store online, che opera prevalentemente con magazzini in Cina, propone questo smartwatch a soli 8,94 euro, cifra che include le spese di spedizione e gli eventuali dazi doganali, davvero un’ottima occasione.

Lo smartwatch è dotato di uno schermo touch da 1,44 pollici con una risoluzione di 120 x 80 pixel, non eccelsa ma più che sufficiente per visualizzare senza problemi le informazioni disponibili. È realizzato in plastica con cinturino in TPU, per la massima comodità e grazie alla certificazione IP67 può essere usato sotto la pioggia senza rischiare di danneggiarlo.

Ricca la dotazione di sensori, dal lettore del battito cardiaco al misuratore della pressione sanguigna e del livello di ossigeno nel sangue, valori che abbiamo imparato a monitorare negli ultimi anni. Grazie alla connessione Bluetooth è possibile collegare 116 Plus al proprio smartphone, con Android o iOS, e ricevere le notifiche, funzione molto utile se arriva una notifica durante il lavoro.

Sono disponibili diversi quadranti, per adattare l’aspetto dello smartphone alle proprie esigenze, ai gusti personali o alle varie situazioni di impiego. Non manca il monitoraggio del sonno, i cui dati possono essere visualizzati sullo smartphone, per scoprire eventuali disturbi notturni e per avere sotto controllo la qualità del proprio riposo.

E per rimettersi in forma non poteva mancare il conteggio dei passi, che insieme alle calorie bruciate vi aiuterà a migliorare la qualità della vita. Cinque le colorazioni tra cui scegliere, nero, blu, rosso, viola e verde, per soddisfare i gusti di ognuno. Potete acquistare 116 Plus su Cafago a 8,94 euro utilizzando il link sottostante.

