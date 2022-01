Nuki, leader europeo nel mercato dei sistemi intelligenti per l’accessi in casa, ha annunciato la disponibilità in Italia la nuova serratura smart Nuki Universal Cylinder, che renderà l’installazione delle Nuki Smart Lock su ogni porta, ancora più facile.

Bastano pochi minuti per rendere smart una vecchia serratura

Dotata di un sistema di chiusura modulare, la serratura Nuki Universal Cylinder è pensata per le vecchie serrature ma non solo. Le più vecchie spesso non sono dotate della cosiddetta funzione di emergenza, la quale permette di avere un controllo maggiore della porta nel caso in cui sia presente una chiave all’interno. In questi casi, è capitato, e capita ancora oggi, di rimanere bloccati all’esterno. Sono proprio queste situazioni che rendendo il nuovo cilindro di Nuki, la soluzione perfetta per questo tipo di problemi.

Sviluppato in collaborazione con l’azienda leader M&C, è regolabile in lunghezza su 33 misure, che lo rendono facilmente adattabile alla maggior parte delle porte. L’installazione, molto semplice e composta da pochi passaggi, rende il nuovo cilindro la soluzione ideale anche per le case in affitto, permettendo, oltre che l’installazione, il ripristino della serratura originale in pochissimi minuti.

Inoltre il cilindro è stato costruito secondo la classe SKG***, combinando alcuni elementi fondamentali come acciaio inossidabile con inserto in acciaio PUMA e i perni dell’alloggiamento in acciaio temprato, garantendo così la massima resistenza e protezione da perforazione, urti e trazione del nucleo per le porte esterne. Al fine di assicurare un livello di sicurezza maggiore, al momento dell’acquisto verranno consegnate, insieme al cilindro, 5 chiavi e, in caso si necessiti di copie aggiuntive, quest’ultime verranno rilasciate solo presentando la scheda di sicurezza.

Se siete interessati, potete acquistare Nuki Universal Cylinder tramite lo shop online (disponibile a questo link), a un prezzo di 79 euro.

