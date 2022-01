Samsung ha presentato l’altoparlante intelligente Galaxy Home Mini al CES 2020, ma la società non lo ha mai effettivamente rilasciato e il prodotto non ha mai raggiunto gli scaffali dei negozi. Si tratta di uno dei rari smart speaker che integravano l’assistente virtuale Bixby del colosso sudcoreano, piuttosto che gli onnipresenti Google Assistant o Amazon Alexa.

Nonostante il progetto si sia rivelato fallimentare, Samsung sembra volerci riprovare rilasciando un nuovo altoparlante intelligente che potrebbe essere battezzato banalmente come Samsung Galaxy Home Mini 2.

Samsung Galaxy Home Mini 2 in cantiere

Un inedito dispositivo per la casa intelligente di Samsung è stato individuato nel database Bluetooth SIG che lo ha certificato per il protocollo di connettività Bluetooth 5.2.

L’elenco non menziona il nome del dispositivo e riporta un generico “SmartThings Home Hub” nella descrizione, tuttavia il numero di modello SM-V320 riportato nella certificazione corrisponde a quello che il noto informatore Max Jambor ha precedentemente rivelato per identificare Samsung Galaxy Home Mini 2.

Il leaker aveva anche rivelato che la produzione era già iniziata e che una presentazione ufficiale del prodotto potesse aver luogo all’evento Samsung Unpacked di febbraio.

Attualmente non ci sono informazioni circa il design, il prezzo e le caratteristiche del presunto Samsung Galaxy Home Mini 2, inoltre non è chiaro se Samsung utilizzerà l’assistente vocale Bixby o passerà direttamente a Google Assistant, visto che l’anno scorso l’azienda sudcoreana ha unito la sua piattaforma per dispositivi indossabili Tizen OS con Wear OS di Google.

Samsung continua comunque a sviluppare Bixby e proprio il mese scorso la società ha annunciato Bixby Home Platform (BHP) per il controllo di dispositivi domestici intelligenti.

Samsung inoltre si è sempre adoperata per spingere Bixby sui suoi smartphone, anche se non tutti gli utenti apprezzano questo atteggiamento, quindi non possiamo prevedere quale assistente digitale l’azienda adotterà, sempre che il dispositivo arrivi sugli scaffali.

