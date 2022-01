MSI Modern 14 è un notebook di ottimo livello sotto tutti i punti di vista — tanto da costituire una presenza praticamente fissa nella nostra guida all’acquisto TopBook — e in questo momento si trova in offerta su Amazon al prezzo giusto per portarselo a casa.

La firma di un produttore affidabile (ecco la nostra guida ai migliori notebook MSI), una costruzione curata abbinata a un design sobrio ma elegante, una tastiera retroilluminata di ottima qualità, una dotazione hardware — display IPS FHD da 14 pollici, Intel Core 13-1115G4, 256 GB SSD M.2 PCIe, 8 GB di RAM e WiFi6 — e di porte piuttosto completa, fanno di MSI Modern 14 una scelta estremamente valida nella fascia di prezzo al di sotto dei 500 euro.

Lanciato al prezzo di listino di 599 euro, il notebook viene ora scontato del 17% su Amazon e, grazie a questa offerta, può essere quindi acquistato al prezzo ideale di 499 euro. MSI Modern 14 è venduto e spedito da Amazon con Prime, pertanto, effettuando adesso l’ordine, potrebbe essere tra le vostre mani già domani. Ecco il link per approfittare subito dell’offerta:

Acquista MSI Modern 14 a 499 euro su Amazon.it

L’unico caveat è che, pur essendo il notebook già perfettamente compatibile con Windows 11, quello in offerta è sprovvisto di sistema operativo (ma potete rimediare molto semplicemente seguendo la nostra guida dedicata).

