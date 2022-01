Le offerte su iPhone da parte di Amazon non finiscono mai. E anche oggi chi sta cercando un nuovo melafonino di ultima generazione e “a buon mercato” può far riferimento su una promozione niente male che riguarda Apple iPhone 13 con 128 GB di memoria interna in due colorazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

iPhone 13 in offerta su Amazon

Come detto l’offerta in questione riguarda Apple iPhone 13 in configurazione 128 GB, il taglio base più economico che di listino costa 939 euro. La promozione in vigore su Amazon permette tuttavia di risparmiare oltre 100 euro (113,47 euro per la precisione) sull’acquisto della colorazione nera (Mezzanotte) e bianca (Galassia), il che significa portarselo a casa a 825,53 euro. Un prezzo niente male considerando che si tratta del modello più recente della gamma. Comunque ecco i link relativi:

