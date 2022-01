La Volkswagen e-up! sembrava pronta per il pensionamento ormai da parecchi mesi, invece, non solo è rimasta in vendita, ma la casa automobilistica tedesca ha in programma di rimetterla in produzione, visto che la domanda è ancora consistente, in parte per il prezzo allettante e in parte per il settore della mobilità elettrica che continua a spingere.

Anche se Volkswagen punta sui modelli della famiglia ID, si è resa conto che la citycar elettrica può portare ancora molto al marchio, a differenza delle cugine Seat Mii Electric e Skoda Citigo-e iV ormai uscite definitivamente di scena.

La Volkswagen e-up! tornerebbe in produzione a febbraio

Secondo quanto riportato dal sito tedesco Golem la ripresa della produzione di Volkswagen e-up! inizierebbe a febbraio, mentre Automotive News Europe menziona una comunicazione nella quale la casa scrive di aver deciso di rimettere la citycar in commercio riorganizzando la gamma e l’offerta.

Infine, secondo la testata tedesca Automobilwoche alcune concessionarie starebbero già pianificando nuove campagne di vendita del modello, inoltre la società di noleggio Nextmove ha già comunicato che l’auto sarà nuovamente disponibile in una versione Style Plus da 250 km di autonomia.

Rivedere la Volkswagen e-up! nei saloni farà felici molti automobilisti interessati all’acquisto di una citycar a batteria, se i prezzi continueranno a essere allettanti. Proprio in questi giorni Volkswagen ha siglato un accordo con Bosch per supportare la produzione di batterie su larga scala in Europa. Nel frattempo, attendiamo ulteriori nuove.

