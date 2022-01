Volkswagen e Bosch hanno da poco firmato un’accordo per studiare soluzioni su scala industriale per la produzione di batterie in Europa per auto elettriche e non solo.

I due colossi puntano a fornire l’intera gamma di processi e componenti necessari per la produzione su larga scala di celle e sistemi di batterie, visto che la domanda a livello di settore è particolarmente forte e interessa tutti gli aspetti della produzione di batterie, comprese le attrezzature di nuove giga fabbriche.

Volkswagen e Bosch vogliono industrializzare i processi di produzione delle batterie

Volkswagen è un’affermata casa automobilistica su larga scala e sta per diventare un importante produttore di celle per batterie, mentre Bosch ha ottime conoscenze nell’automazione di fabbrica e nell’integrazione dei sistemi.

Volkswagen e Bosch esploreranno le opportunità per sviluppare e dare forma a un nuova industria multimiliardaria in Europa, creando una catena di approvvigionamento europea completamente localizzata per la mobilità elettrica.

Le due società sono alla ricerca di un percorso per industrializzare i processi di produzione delle celle delle batterie con apparecchiature standardizzate e dispongono dei migliori prerequisiti per raggiungere lo scopo di trasformare l’Europa in un motore tecnologico per la trasformazione ecologica dell’economia.

Volkswagen e Bosch hanno costituito l’unità di progetto con l’obiettivo di preparare la costituzione della nuova società entro la fine del 2022.

