Microsoft ha rilasciato da qualche giorno la prima build di test dell’anno di Microsoft Edge dedicata agli sviluppatori basata sulla versione 99 di Chromium – mentre la versione stabile è arrivata alla release 98. Si tratta di un aggiornamento per Microsoft Edge Dev che è davvero ricco di novità, tra cui ne spiccano due in particolare: la possibilità di specificare le pagine web da aprire con profili differenti e un nuovo feed notizie che integra anche i contenuti caricati da creator YouTube.

Microsoft Edge Dev: tutte le novità

La versione di Microsoft Edge Dev di cui parliamo è la build 99.0.1131.3 e mostra non solo una ricca lista di fix ma anche importanti novità che saranno apprezzate dagli utenti una volta che la fase di test sarà conclusa. La versione per sviluppatori infatti non è rivolta al pubblico che ne fa un uso quotidiano, in particolare lavorativo, a causa della possibile presenza di bug che potrebbero minare seriamente la fruizione di contenuti.

Di seguito ecco una lista delle novità aggiunte a Microsoft Edge Dev build 99.0.1131.3:

aggiunta la possibilità di impostare manualmente i siti web per ogni profile tramite flag edge://seettings/profiles/multiProfileSettings;

aggiunta la possibilità di modificare le password salvate dalla finestra di dialogo iniziale in cui viene chiesto di salvarle;

aggiunta un’opzione nel menu del pulsante destro del mouse per aprire i nuovi link tramite Application Guard se questa è disponibile;

aggiunte informazioni alla pagina delle impostazioni per la Edge Bar, tra cui importanti conflitti causati da estensioni che bloccano l’utilizzo di Edge Bar;

nuove impostazioni per il controllo delle policy;

aggiunto il supporto per formati custom negli appunti;

aggiunto il supporto per le API WebView2 BasicAutenticationRequested, finora in stato sperimentale;

aggiunto il supporto per le API a doppio schermo CSS Foldables and Viewport Segments, finora in stato sperimentale.

Contenuti YouTube in Raccolte e più controllo in modalità multi-profilo

Il primo ad accorgersi di una migliorata integrazione con YouTube nel browser Edge è stato l’utente Leopeva64 su Reddit, il quale ha notato un pulsante accanto alla barra degli indirizzi durante la navigazione sul servizio in streaming di proprietà di Google. Cliccando sul pulsante è possibile aggiungere il creator di contenuti, quindi l’intero canale, al feed personale del browser Edge: i nuovi contenuti saranno visualizzati nelle Raccolte.

Questa nuova funzionalità è simile a quella in fase di sperimentazione su Google Chrome che permette di seguire blog e creator a mo’ di feed RSS, ma semplificata: basterà premere un pulsante per aggiungere tutto alla propria raccolta personale.

Altra importante novità è la possibilità di impostare manualmente le pagine web da aprire con un determinato profilo. Per gli utenti che utilizzano il proprio PC in modo personale non cambierà molto, ma per computer che vengono utilizzati da più persone e/o account, questa nuova funzione permette di risparmiare tempo prezioso. Non sarà più necessario disconnettersi dal proprio profilo su Microsoft Edge ed entrare successivamente con un altro: pensiamo ad esempio di voler usare un determinato profilo per accedere a siti web legati all’attività professionali, usando un altro profilo per siti di svago, intrattenimento e shopping online.

Non è detto che tutte queste novità saranno implementate nelle future versioni stabili del browser Edge di Microsoft, né sappiamo con certezza quando verranno rilasciate al pubblico al di fuori del canale dedicato agli sviluppatori. Ma vi terremo aggiornati in ogni caso.

