Abbiamo tutti presente il periodo, poco felice, che sta vivendo il mondo dei computer. Gli appassionati di tecnologia faticano a reperire le componenti per i propri set up, e quando ci riescono le pagano profumatamente. Stesso discorso vale per i notebook, ce ne sono pochi e costano tanto.

Oggi però ci sono interessanti offerte su moltissimi prodotti presenti già scontati sullo store ufficiale Acer tramite i Saldi Invernali, validi fino al 23 gennaio. Serve un codice sconto BLUE-MONDAY, valido su tutti i prodotti, ma solo per oggi, 17 dicembre 2022.

Come usufruire delle offerte Blue Monday di ACER

Per fare acquisti sullo store digitale di Acer vi basta visitare la pagina ufficiale dedicata alle offerte, una volta scelto l’articolo che preferite aggiungetelo al carrello per visualizzare lo sconto applicato. Inoltre, solo oggi 17 gennaio, come anticipato, potete usufruire di un ulteriore sconto inserendo nell’apposito campo il codice BLUE-MONDAY.

Ecco alcune delle offerte più interessanti di Acer

Se cercate qualche consiglio per acquistare un nuovo notebook o magari un monitor, potete fare riferimento ad alcune offerte, tra le più interessanti, che abbiamo selezionato per voi.

Se tra ciò che vi abbiamo consigliato non c'è quello che fa per voi, date comunque un'occhiata alla pagina delle offerte perché i prodotti in sconto sono molti e di tutti i tipi.

Tutte le offerte di Acer – codice coupon: BLUE-MONDAY per avere l’ulteriore sconto

