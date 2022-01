Amazon continua ad essere protagonista di numerose offerte su tantissimi prodotti in questo inizio di gennaio 2022 (avete visto gli sconti su dispsitivi Echo e Fire TV?). I protagonisti di oggi sono gli indossabili di Fitbit.

Acquistata da Google all’inizio dell’anno scorso, l’azienda si contraddistingue per la produzione di smartwatch e smartband con diverse funzioni dedicate alla salute come la rilevazione continua del battito cardiaco e una lunga durata della batteria. Non mancano poi funzioni smart come l’integrazione degli assistenti vocali (Alexa e Google Assistant), la possibilità di rispondere alle notifiche e di utilizzare app terze come Spotify.

Smartwatch Fitbit in offerta a gennaio

Primo protagonista di questa lista è Fitbit Versa 2 nella sua colorazione rosa. Ha Alexa integrato e permette di controllare il battito cardiaco in maniera continua, misurare calorie e passi, sonno (con anche le fasi REM) e scoprire il nostro livello di attività cardio. Non ha il GPS e si connette tramite Bluetooth 4.2, quindi consigliato a chi non ha troppe pretese. È disponibile su Amazon a 136 euro invece che 199,95.

Il modello successivo e più recente, Fitbit Versa 3, è anch’esso in sconto. Dotato delle principali funzioni salutistiche come il Versa 2, ha un sistema operativo più recente e avanzato (FitbitOS 5.1), supporta l’Assistente Google, la possibilità di rispondere alle chiamate. Presente modulo GPS e connessione Bluetooth 5.0. È possibile acquistarlo nella colorazione nera (link) e blu (link), entrambi a 160,99 euro invece che 229,95.

Anche Fitbit Sense, lo smartwatch più evoluto fra i tre citati, è protagonista in queste offerte. Presenta tutte le caratteristiche del Versa 3, con in più la possibilità di fare ECG e scan EDA (una misurazione del livello di stress più precisa) direttamente dal polso. È disponibile nelle colorazioni grigia (link) a 271,59 euro, nera (link) a 259,99 euro, e lunar (link) a 229,99 euro anziché 329,95 con un bel 30% di sconto.

Smarband Fitbit in offerta a gennaio

Passando invece al lato smartband troviamo il Fitbit Charge 5 in colorazione grigia con il 17% di sconto. Dotato di tutte le più recenti funzionalità salutistiche implementate sugli smartwatch Fitbit, permette anche di effettuare l’ECG e visualizzare il nostro livello di prontezza giornaliero. Al prezzo di 149,99 euro anziché 179,95 è possibile portarsi a casa, oltre al dispositivo, anche 6 mesi di abbonamento premium, ecco il link per l’acquisto.

Approfitterete di queste offerte? Fateci sapere quale dispositivo vi interessa di più utilizzando il box dei commenti.

