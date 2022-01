Se avete intenzione di arricchire tecnologicamente la vostra casa, magari con l’acquisto di prodotti dotati dell’assistente vocale, sappiate che ci sono delle interessanti promozioni in corso su Amazon con diversi prodotti tech in offerta, fra cui Amazon Echo Dot ed Echo Show.

Per iniziare al meglio l’anno nuovo, il colosso americano ha deciso di scontare diversi prodotti. La promozione è valida fino a esaurimento scorte, e non è dato sapere quanti siano i pezzi disponibili in magazzino.

Ecco le offerte più interessanti su Amazon Echo Dot e Show

Fra gli sconti più interessanti non si può non segnalare Amazon Echo Dot di terza generazione a soli 21,99€. Si tratta dell’altoparlante smart fra i più venduti sul mercato, caratterizzato da un rivestimento in tessuto. Grazie ad Alexa integrata, permette di fare tantissime cose come ascoltare brani in streaming dai vari servizi musicali, tenere promemoria, fornire informazioni su traffico e meteo, gestire gli apparecchi smart presenti in casa e molto altro.

Se invece preferite un assistente vocale dotato di smart display, Echo Show di seconda generazione è quello che fa al caso vostro. Non solo permette di interagire vocalmente con Alexa, ma anche di guardare un notiziario, fare una videochiamata attraverso la telecamera da 2 MP e godervi serie TV in streaming. Il prezzo? Solamente 49,99€ invece di 89,99. Anche le offerte relative alle Fire TV sono molto interessanti, ma per questo c’è già un nostro articolo dedicato.

Vi ricordiamo che le offerte saranno attive fino a esaurimento scorte, e non ci è dato sapere quanti pezzi rimangono in magazzino Ne approfitterete delle offerte di Amazon? Fatecelo sapere con un commento e, non dimenticatevi di seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Potrebbe interessarti anche: Euronics lancia il volantino Superasaldi con tanti sconti sugli smartphone