Da qualche giorno è online l’esperienza nel metaverso lanciata congiuntamente da Huawei e Beijing Shougang Park. Nel contempo, anche Samsung si sta rimboccando le maniche mirando a diventare più presente nel mondo virtuale con l’apertura del suo primo negozio nel metaverso e con Smart TV in grado di scambiare NFT.

Huawei lancia Metaverse Experience

Attraverso elementi futuristici come apparecchiature in acciaio, spazio tridimensionale, veicoli spaziali, macchine intelligenti, pubblicità olografiche e luci colorate, Huawei ha costruito un complesso metaverso immersivo.

Gli utenti possono entrare in un mondo nuovo e colorato scansionando un codice QR con i propri smartphone per assistere ad esempio all’esibizione della banda robotica Mojia e allo spettacolo di luci virtuali. Altrimenti c’è pur sempre la possibilità di vivere un’esperienza AR partecipando ad alcuni giochi di guerra.

Shougang Park si sta impegnando per costruire un cluster dell’industria della fantascienza utilizzando l’informatica spaziale, l’IA, la tecnologia VR e il 5G, rivelandosi di fatto estremamente al passo coi tempi, per non dire pionieristica.

Ed ecco anche il metaverso di Samsung

Gli appassionati di NFT, gli oggetti digitali unici acquistati con criptovalute, possono ora esibire le loro ultime collezioni anche sulle nuove smart TV di Samsung. I tre nuovi modelli MICRO LED, Neo QLED e The Frame di smart TV Samsung consentiranno agli utenti di scoprire, acquistare e scambiare opere d’arte digitale attraverso il suo esploratore NFT e aggregatore di mercato.

Il colosso sudcoreano ha inoltre aperto il suo primo negozio all’interno del metaverso chiamato Decentraland, una piattaforma di realtà virtuale basata su Ethereum, che unisce arte, moda, musica e sostenibilità. Samsung ha riempito il suo mondo virtuale con le migliori case d’aste di New York Sotheby’s, un Soho Plaza dedicato alle icone dell’arte e della cultura pop, casinò digitali, giochi, uno zoo e un quartiere dei musei.

Nel metaverso di Samsung, ad esempio gli utenti potranno assistere a concerti di musica con i pass NFT e dal prossimo 17 gennaio gli appassionati di tennis assistere virtualmente agli Australian Open dalla Rod Laver Arena.

