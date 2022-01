NVIDIA ha annunciato diverse novità per GeForce NOW, con l’obiettivo di espandere sempre di più l’accesso al servizio dai dispositivi mobili. Dalla prossima settimana, infatti, prenderà il via la closed beta di Fortnite che sarà accessibile in streaming per i membri GeForce NOW. Nel frattempo, come ogni settimana, NVIDIA ha annunciato un nuovo aggiornamento dell’elenco dei titoli supportati da GeForce NOW. Da notare, inoltre, che proprio in questi giorni è in fase di rilascio per le Shield TV la nuova Shield Experience 9.0 con Android 11. Vediamo tutti i dettagli.

Fortnite: tutto pronto per la closed beta su Android e iOS tramite GeForce NOW

Dalla prossima settimana sarà possibile accedere a Fortnite su GeForce NOW tramite il browser web Safari su iOS e l’app GeForce NOW per Android. Per i membri del servizio ci sarà, quindi, la possibilità di giocare in streaming al popolare titolo multiplayer. Per questa prima fase, l’accesso a Fortnite sarà disponibile in versione closed beta. I membri GeForce NOW hanno la possibilità di registrarsi alla beta e testare in anteprima la possibilità di giocare in streaming a Fortnite tramite il servizio di streaming di NVIDIA.

L’arrivo di Fortnite nel catalogo di titoli accessibili tramite GeForce NOW da mobile è solo il primo passo di un progetto più articolato. Il cloud to mobile gaming è, infatti, considerato una grande opportunità per i publisher che hanno la possibilità di portare, con ancora maggiore semplicità, i propri giochi sui dispositivi dei giocatori sfruttando delle versioni specifiche “touch friendly”.

Per i giochi per PC e per i motori di gioco come Unreal Engine 4 che supportano gli eventi touch di Windows possono introdurre, facilmente, il supporto touch mobile anche su GeForce NOW, incrementando notevolmente il numero di potenziali utenti. NVIDIA ha confermato di essere al lavoro con diversi altri editori per incrementare, il più possibile, la libreria di giochi “touch-enabled” a disposizione dei membri GeForce NOW.

Dopo Fortnite, quindi, il numero di titoli a disposizione di chi vorrà accedere al servizio di streaming tramite l’app Android o utilizzando il browser Safari per i dispositivi iOS è destinato ad incrementare in modo elevato. Nel corso delle prossime settimane, quindi, NVIDIA dovrebbe annunciare l’arrivo di nuovi titoli accessibili da mobile, con pieno supporto ai controlli touch, per i membri GeForce NOW

Le novità del catalogo di GeForce NOW e il nuovo aggiornamento per Shield TV

Come ogni giovedì, anche quest’oggi NVIDIA ha annunciato un nuovo aggiornamento per il catalogo di titoli a disposizione dei membri GeForce NOW. Da questa settimana, infatti, in streaming sul cloud ci sono nuovi titoli come The Anacrusis, nuova uscita disponibile sia su Steam che su Epic Games Store, e Supraland Six Inches Under, nuova uscita Steam disponibile dal 14 gennaio. Da segnalare anche l’arrivo di Ready or Not, disponibile tramite Steam.

Nel frattempo, in questi giorni è in corso il roll out per le Shield TV di Shield Experience 9.0 che porta il sistema operativo Android 11 a tutti i modelli Shield TV, compresi i modelli originali del 2015 che ottengono così il 27° aggiornamento software andando ad arricchirsi ancora di nuove funzionalità e confermando l’ottimo supporto fornito da NVIDIA ai suoi dispositivi.

