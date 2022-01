Xiaomi Watch S1, il nuovo smartwatch del colosso cinese annunciato alla fine dello scorso anno, ha fatto il suo debutto in Cina quasi due settimane fa con i preordini partiti dalla scorsa settimana. Nonostante la disponibilità limitata agli utenti cinesi, l’azienda spera di rilasciare lo smartwatch anche a livello globale e, in attesa che ciò che avvenga, ha rilasciato un aggiornamento volto a migliorare il software aggiungendo nuovi servizi.

Xiaomi ha annunciato il rilascio di un aggiornamento per il suo nuovo Watch S1, il quale ha portato quasi una dozzina di nuove app sul dispositivo. Fra le aggiunte degne di nota si segnalano un’app dedicata ad un servizio di audiolibri, una relativa ad un servizio cinese equivalente a Spotify, una dedicata al monitoraggio della salute e il calendario. Inoltre ci sono un’app di navigazione e una di terze parti dedicata alla consegna del cibo. Vi lasciamo nella galleria qui sotto la descrizione completa, seppur in lingua cinese, delle novità presentate con il nuovo aggiornamento.

Watch S1 è uno smartwatch basato su un sistema operativo proprietario piuttosto che su Wear OS e, secondo quanto dichiarato da Xiaomi, supporta oltre 110 modalità di allenamento e numerosi quadranti. Il colosso cinese prevede di rilasciare il suo nuovo orologio anche al di fuori della Cina e, stando a un tweet di @stufflistings, ciò avverrà presto sia sui mercati globali che quelli asiatici, senza però specificare una data.

Confirming that the Xiaomi Watch S1 is soon coming to the global/Asian markets as well.#xiaomi #XiaomiWatchS1 pic.twitter.com/INGacmgiwg

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 29, 2021