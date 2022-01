A distanza di un bel po’ dalla presentazione ufficiale, Apple ha finalmente annunciato anche per l’Italia le cuffie true wireless Beats Fit Pro. Trattasi di un prodotto non proprio economico ma in grado di offrire un design molto curato e varie funzionalità, il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) ad esempio, un’autonomia decisamente abbondante, o ancora il chip Apple H1, fra le altre cose.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie Apple Beats Fit Pro

Le cuffie in questione sono di tipo in-ear e true wireless, integrano controlli touch multifunzione, garantiscono una resistenza al sudore e all’acqua (con certificazione IPX4), e offrono un’autonomia continuativa di 6 ore, fino a 24 sfruttando la custodia come caricabatterie, che integra fra l’altro la tecnologia di ricarica Fast Fuel (un’ora di ascolto in 5 minuti di ricarica).

Questo per dare una prima idea su cosa offrono le cuffie Apple Beats Fit Pro, un modello dedicato agli sportivi e a chiunque cerchi un prodotto valido e al tempo stesso pratico, che si interfacci bene col proprio iPhone (anche smartphone Android) o col proprio PC. Gran parte del merito è del chip Apple H1, grazie al quale si connettono con un solo tocco al proprio dispositivo Apple e supportano la funzione Condivisione audio per ascoltare in ensemble con un altro paio di cuffie Beats o AirPods la propria musica preferita.

Lato telefonate, le Beats Fit Pro celano due microfoni beamforming che permettono di rilevare e di rendere al meglio la propria voce in chiamata (o quando si utilizza l’assistente vocale Siri) e, grazie alla tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore), non è un problema telefonare anche in esterno o passare alla modalità Trasparenza quando è necessario prestare attenzione ai suoni ambientali.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità delle Beats Fit Pro

Le cuffie Beats Fit Pro di Apple sono disponibili in quattro colorazioni (Nero Beats, Beats White, Stone Purple e Sage Grey), acquistabili a partire dal prossimo 24 gennaio al prezzo di 229,95 euro con spedizioni dal 28 gennaio seguente comprandole su apple.com o sui rivenditori terzi quali MediaWorld, Euronics, Amazon o Unieuro.

Leggi anche: Migliori cuffie true wireless: guida all’acquisto