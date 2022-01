Xiaomi Mi Smart Clock con Google Assistant in super offerta da Unieuro

Con questa super offerta appena resa disponibile da Unieuro, Xiaomi Mi Smart Clock potrebbe essere un interessante punto di partenza o anche una perfetta nuova aggiunta per la vostra smart home.

Presentato ufficialmente per il mercato italiano nel mese di gennaio dello scorso anno, Xiaomi Mi Smart Clock è un piccolo gadget da tenere d’occhio: se nel mondo Google Assistant lo smart display di riferimento è chiaramente Google Nest Hub 2, esso rappresenta il rivale più diretto — per dimensioni e per fascia di prezzo — dei popolari Echo Show con Amazon Alexa. Oltre che dell’assistente di Google, l’accessorio di Xiaomi dispone anche della funzione Chromecast e si presta a fare da hub di controllo per i dispositivi AIoT della casa.

Lanciato al prezzo di listino di 59,99 euro, adesso Xiaomi Mi Smart Clock diventa di colpo più interessante grazie al Fuoritutto di Unieuro: il noto rivenditore lo propone in offerta sul proprio store online con uno sconto del 33% e, dunque, un prezzo finale di 39,99 euro. I clienti interessanti all’acquisto tengano bene a mente che potranno inoltre scegliere tra la consegna a domicilio (al costo di 4,99 euro) e il ritiro in negozio gratuito. Poche chiacchiere, ecco subito il link per fare vostro questo gadget interessante ed economico:

Acquista Xiaomi Mi Smart Clock a 39,99 euro da Unieuro