Compatibile con lo standard Matter, il nuovo sensore di sicurezza intelligente di casa Netatmo è un dispositivo smart molto interessante da posizionare su porte e finestre. Essendo dotato sia di un sensore di contatto che di uno a infrarossi che permette di rilevare il movimento è utile in vari contesti, sia dentro che in ambienti esterni.

I dettagli del sensore di sicurezza smart Netatmo

L’occasione in cui Netatmo l’ha svelato è ovviamente il CES 2022 di Las Vegas, occasione in cui viene pubblicizzato come prodotto che supporta il protocollo Thread e soprattutto Matter, lo standard universale per i dispositivi smart home che unirà moltissime aziende tech, Apple, Amazon e Google compresi. Parola d’ordine automazione dunque, e questo sensore di sicurezza intelligente permette così di dar vita a delle automazioni interagendo con altri dispositivi smart.

Può essere fissato su porte o finestre, di cui ne rileva l’apertura e ne avvisa l’utente sullo smartphone, dando la possibilità di controllarne da remoto lo stato. Questo per quel che riguarda le funzioni di prossimità, ma c’è dell’altro perché il prodotto di Netatmo, tramite il sensore a infrarossi, rileva anche i movimenti.

Di questo sensore di sicurezza intelligente di Netatmo, azienda specializzata nella domotica, non sono state rilasciate per il momento informazioni relative al prezzo e alla disponibilità, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

