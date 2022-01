Alexa e tutta la divisione Amazon Devices sono tra i protagonisti del CES 2022, in corso di svolgimento a Las Vegas. Durante la fiera sono state anticipate diverse novità che caratterizzeranno il futuro dell’assistente vocale e di tutta la divisione di Amazon. Tra le principali novità da segnalare c’è il viaggio nello spazio di Alexa che prenderà parte ad Artemis I, la prima di numerose missioni della NASA che porterà sulla luna la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. Ecco i dettagli:

Tante novità da Amazon Devices per il CES: Alexa va nello spazio

Alexa si prepara ad andare nello spazio. L’assistente virtuale di Amazon prenderà parte alla prossima missione Artemis I come parte di Callisto, un payload di dimostrazione tecnologica che sarà integrato in Orion, la nuova navicella spaziale della NASA. L’obiettivo di questa missione è quello di verificare il modo in cui la tecnologia vocale e le soluzioni di intelligenza artificiale hanno la possibilità di aiutare gli astronauti nel corso delle prossime missioni.

In futuro, tecnologie come quelle su cui si basa Alexa potrebbero essere integrate nelle navicelle spaziali, diventando un sostegno importante all’esplorazione spaziale. Da notare che per gli utenti Alexa ci sarà la possibilità di seguire il viaggio dell’assistente virtuale nello spazio restando aggiornati su tutte le novità relative alla missione Artemis I. Basterà chiedere “Alexa, portami sulla Luna” per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi alla missione.

Le novità di Amazon Devices presentate al CES 2022 non finiscono qui. Durante la fiera c’è spazio anche per scoprire le prime soluzioni per la mobilità del futuro che verranno realizzate in collaborazione con Stellantis, il colosso dell’industria automotive nato dalla fusione tra FCA e PSA. Amazon e Stellantis puntano a trasformare l’esperienza d’uso dei servizi digitali dei veicoli grazie ad un accordo pluriennale che troverà applicazione sui modelli dei 14 brand (tra i cui i marchi italiani come Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati) del gruppo.

In occasione del CES 2022, inoltre, Amazon Devices ha annunciato il raggiungimento di un importante traguardo per i dispositivi Fire TV. L’azienda ha, infatti, superato quota 150 milioni di dispositivi Fire TV venduti in tutto il mondo. Per l’occasione è stata introdotta una nuova esperienza Fire TV per le auto che permetterà agli utenti di utilizzare Alexa o i comandi touch per accedere, tramite i display dei propri veicoli, ai contenuti di Amazon Prime Video (per il momento, solo negli USA).

Durante il CES 2022, è stata annunciata anche una novità per Ring Alarm con il nuovo Ring Alarm Glass Break Sensor che utilizzerà l’IA per individuare le rotture di vetri di casa, riuscendo anche a rilevare ed ignorare i falsi allarmi rappresentanti da rumori simili a quello della rottura di un vetro come il tintinnio delle chiavi o il rumore dei piatti. In caso di rilevamento della rottura di un vetro, l’utente riceverà una notifica sul proprio smartphone.

Da notare anche il debutto del robot personale realizzato da Labrador Systemes, una società supportata da Alexa Fund, il fondo che supporta imprenditori e startup nella realizzazione di soluzioni legate al mondo della robotica, dell’intelligenza artificiale e dell’informatica ambientale. Il robot si integra con Alexa che consente all’utente una gestione completa delle funzionalità del robot. Al CES 2022, oltre Labrador Systems, sono state svelate diverse novità anche di altre aziende supportate da Alexa Fund e Alexa Startup.