Ikea è un brand leader nel settore dell’arredamento, che si sta aprendo sempre di più al mondo della smart home con diversi gadget tecnologici. Uno degli ultimi presentati sul mercato è una serie di caricabatterie wireless portatili chiamata Nordmärke Qi, arrivata anche in nel nostro Paese.

Il caricabatterie wireless di Ikea arriva in Italia

Lanciato ad inizio mese, ha una batteria da 6500 mAh e una potenza di 5 W, e permette di caricare in mobilità il proprio dispositivo senza la necessità che sia collegato alla corrente. È possibile poi, grazie a dei LED presenti sul lato, controllare la carica residua della basetta, in modo tale da evitare possibili inconvenienti durante una giornata fuori casa. Nella confezione sono presenti un caricabatterie e un adattatore da parete. Il caricabatterie, che era già disponibile in alcuni store tedeschi, da oggi è in vendita anche in Italia. Alla versione già in commercio, ne sono state affiancate altre due che, nonostante le stesse specifiche hardware, si differenziano per alcuni cambiamenti estetici e di materiali, ma che non sono ancora disponibili all’acquisto.

Oltre alla versione già conosciuta (qui il nostro articolo) in vendita a 19,95 euro, sono presenti una versione da 12 euro con ricarica direzionata in verticale e basetta in legno, e una da 8 euro che presenta un design circolare. Come già segnalato in precedenza, per ora è possibile acquistare solo il modello più caro, ma è probabile che a breve Ikea metterà a disposizione anche gli altri due modelli.

Se siete curiosi di scoprirli, e magari acquistarli, vi lasciamo qui i link relativi sia al modello più costoso, che per i modelli con ricarica verticale e basetta in legno, e con design circolare.

Comprerete uno dei nuovi caricabatterie Ikea? Fatecelo sapere con un commento.

