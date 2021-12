Si chiude in bellezza il 2021 del Gruppo LEGO, che continua a crescere grazie anche a una serie di linee dedicate a un’utenza più adulta. L’ultimo arrivato va ad arricchire la linea LEGO Ideas, nata per dare la possibilità ai fan di proporre nuove idee per set particolari.

Nato da un’idea del 24enne inglese Viv Grannel, il set LEGO Ideas Sonic The Hedgehog Green Hill Zone offre una minuziosa rappresentazione di uno dei videogiochi iconici degli anni 90, dando ai fan la possibilità di riprodurre un pezzo di storia dei videogame.

Sono passati trent’anni dalla comparsa del riccio più famoso del mondo e dalla Green Hill Zone, il primo livello del gioco ispirato alle colline californiane e ora i nostalgici, così come gli appassionati LEGO, potranno creare una versione “reale” dell’ambientazione.

Il nuovo set è costituito da 1.125 pezzi con numerosi dettagli da scoprire e cinque figurine: Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman e il Rubino Fantasma. Non mancano 10 scatole di anelli e una leva Technic che permette di far volare Sonic e tutti i suoi amici, con la possibilità di guadagnare una ricompensa in gemme.

E una volta completato l’assemblaggio il set potrà facilmente trovare posto su qualche scaffale o vetrina, per una esposizione interattiva sempre coinvolgente e divertente. Sam Johnson, il Designer LEGO che ha raccolto la sfida e ha progettato il nuovo set, si è così espresso:

“Tutti coloro che si sono divertiti negli ultimi 30 anni con i videogiochi, conoscono e amano Sonic e, probabilmente, hanno attraversato con lui l’indimenticabile Green Hill Zone. Abbiamo progettato questo set per offrire un’esperienza di gioco colorata e divertente quanto il videogame The Green Hill Zone. Per renderlo ancora più memorabile, lo abbiamo arricchito con tantissimi dettagli nascosti e premi, per permettere ai fan di vivere avventure con alcuni dei loro amati e iconici personaggi del gioco, in un modo del tutto inedito“

La creazione di Viv Grannel è stata presentata quasi tre anni fa sulla piattaforma LEGO Ideas dove ha raccolto i 10.000 voti necessari per essere presa in considerazione dal team LEGO che nel febbraio di quest’anno ha approvato l’idea avviandone la produzione.

Il nuovo set LEGO Ideas Sonic The HedgeHog Green Hill Zone sarà in vendita a partire dal primo gennaio 20211 nei LEGO Store e su lego.com/sonic al prezzo di 69,99 euro. A partire dal primo aprile sarà disponibile allo stesso prezzo anche nei migliori negozi di giocattoli.lego.com/sonic/