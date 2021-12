L’anno in corso volge ormai al termine e, in occasione dell’inizio del 2022, il Huawei Store online sta preparando una serie di offerte molto interessanti che toccano le categorie di prodotti più disparate: dagli smartphone ai tablet, passando per i notebook, i monitor e wearable vari.

Tutte le offerte che di qui a poco andremo ad analizzare saranno valide dal 1 al 31 gennaio 2022 e prevedono lo stesso meccanismo: il voucher code di volta in volta indicato deve essere inserito in fase di ordine al fine di applicare lo sconto descritto.

Senza ulteriori indugi, vediamo alcune delle opportunità più interessanti che verranno messe a disposizione sullo store online di Huawei.

Offerte Huawei Store (1-31 gennaio 2022)

Il codice sconto AABUONANNO50 permette di ottenere 50 euro di sconto e sarà valido su numerosi prodotti, più precisamente:

Segue il codice sconto ABUONANNO30, che consentirà di avere uno sconto pari a 30 euro sui prodotti di seguito elencati:

Uno sconto di 20 euro verrà reso disponibile dal codice sconto ABUONANNO20, attivo sulle seguenti categorie di prodotti:

Sui soli tablet della serie MatePad T, il codice sconto ABUONANNO10T permetterà di avere uno sconto di 10 euro, ecco il link per l’acquisto.

Infine, grazie al codice ABUONANNO10 sarà possibile ottenere uno sconto extra del 10% su MateView GT (ecco il link per l’acquisto) e sui prodotti delle categorie smartwatch e audio, acquistabili rispettivamente a questo link e a questo link.

Queste e altre offerte, come detto in apertura, saranno disponibili sul Huawei Store online nel periodo 1 – 31 gennaio 2022.

