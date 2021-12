Samsung Electronics ha annunciato oggi che i suoi modelli di monitor e tv 4K e 8K del 2022 supporteranno lo standard HDR10+ GAMING, in grado di fornire ai giocatori un’esperienza HDR più coinvolgente e reattiva. Nel corso del CES 2022 presenterà il nuovo gameplay HDR, insieme a un elenco di titoli di giochi tutti basati su GPU NVIDIA.

Il vicepresidente esecutivo di Samsung Electronics, Seokwoo Yong, ha affermato che: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare che il nuovo standard HDR10+ GAMING sarà adottato dalla linea Samsung 2022 Neo QLED insieme alla serie TV Q70 e superiori e ai monitor da gioco, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza rivoluzionaria attraverso immagini all’avanguardia e più ricche , immagini realistiche. Samsung continuerà a investire nelle esperienze di visualizzazione degli utenti mentre la tecnologia continua ad avanzare e a fornire nuove funzionalità e capacità migliorate”.

La tecnologia HDR avanzata fornirà nuovi strumenti agli sviluppatori di videogiochi

Il nuovo standard, sviluppato da HDR10+ Technologies, offrirà agli sviluppatori di videogiochi gli strumenti per fornire ai giocatori un’esperienza HDR avvincente e coerente, senza bisogno di una calibrazione manuale su varie sorgenti quali console, PC e altro.

Per offrire agli utenti un’esperienza di gioco più reattiva e accurata, la gamma 2022 di TV e monitor Samsung supporterà lo standard HDR10+ GAMING. Il motore di gioco ottimizza in automatico i contenuti dei videogiochi in tempo reale, eliminando la necessità di intervenire manualmente in fase di caricamento iniziale (cosa che in precedenza avveniva solo con contenuti di film e televisione). Inoltre configura il display in “modalità di riferimento reale”, restituendo colori migliori senza dover passare attraverso la modifica delle impostazioni.

Durante il CES 2022 diverse società mostreranno i loro titoli HDR10+ GAMING, tra queste Sabre Interactive il cui Head of Publishing, Todd Hollenshead, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di aiutare a inaugurare una nuova era della qualità delle immagini dei videogiochi. Adottando HDR10+ GAMING, i giocatori di tutte le età potranno godere di immagini all’avanguardia per la migliore esperienza di gioco complessiva. Lo standard HDR10+ GAMING sta davvero alzando l’asticella e siamo orgogliosi di essere in prima linea nel portarlo sul mercato con giochi come Redout 2, il gioco di corse antigravità 8K più veloce mai realizzato, e con Pinball FX, il re del digitale flipper, portato in vita in un modo completamente nuovo”.

Continua l’espansione di HDR10+ grazie al supporto del settore

Ottimizzando la luminosità e il contrasto scena per scena, lo standard HDR10+ offre una qualità dell’immagine superiore nonché un’espressione cromatica più accurata. Dopo l’introduzione di quattro anni fa è stato implementato da 128 partner con oltre 4000 dispositivi tra cui TV, proiettori, smartphone e tablet. Grazie a HDR10+, i creatori di contenuti possono beneficiare di strumenti in grado di restituire immagini di maggiore impatto visivo.

Vijay Sharma di NVIDIA riporta come “I giocatori NVIDIA GeForce possono godere di un’esperienza di gioco HDR più luminosa, vivida e coerente sui propri monitor o TV grazie al supporto del nuovo standard HDR10+ GAMING”. Infatti le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, RTX serie 20 e GTX serie 16 supporteranno lo standard HDR10+ Gaming con appositi driver previsti per il 2022.