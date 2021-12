I monopattini elettrici sono sempre più diffusi sulle nostre strade, complice anche un sostanziale calo dei prezzi, ed è possibile portarne a casa uno spendendo meno di 100 euro. Oggi vi segnaliamo un’offerta di TomTop relativa a un modello economico, insieme a una action camera compatta da utilizzare in monopattino così come in bici o sugli sci. Scopriamo insieme le due offerte, entrambe con spedizione rapida dai magazzini europei.

Monopattino EYU E9

Non servono sempre cifre da capogiro per portarsi a casa un monopattino elettrico e questo EYU E9 ne è la prova. È pensato per piccoli spostamenti in città, vista la presenza di un motore brushless da 150 watt accompagnato da una batteria da 2.600 mAh.

In questo modo può percorrere fino a 6 Km con una velocità massima di 12 Km/h. dimostrandosi quindi ideale per brevi spostamenti urbani o per un giretto in centro. Pur essendo relativamente leggero, pesa 9,2 Kg, ha una portata di 100 Kg e può essere ripiegato per essere trasportato più agevolmente sui mezzi pubblici o in auto.

EYU E9 è ideale anche per i percorsi sconnessi, vista la presenza di un ammortizzatore su entrambe le ruote, così da rendere più sicuro ogni spostamento, anche quello sul pavé. È infine presente il solo freno posteriore, che si aziona spingendo il parafango in basso per rallentare la ruota.

Potete acquistare il monopattino elettrico EYU E9 su TomTop a 99,99 euro, con spedizione gratuita dai magazzini tedeschi, utilizzando il link sottostante.

Insta360 Go 2

Il secondo prodotto che vi segnaliamo oggi è l’action camera Insta360 Go 2 talmente compatta da poter essere utilizzata ovunque. Misura infatti 52,9 x 23,6 x 20,7 millimetri con un peso di appena 26,5 grammi e offre infinite possibilità di utilizzo. Dai droni alle bici, dai modellini radiocomandati ai vostri animali domestici, l’unico limite sarà come sempre la vostra fantasia.

È in grado di registrare video a una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel a 50 frame al secondo e offre numerose funzioni evolute come stabilizzazione video, HDR, Slow Motion, Time Shift e Timelapse, per creare rapidamente video coinvolgenti. è dotata di un case di ricarica multiuso, che permette di scattare o registrare da remoto ma che funge anche da treppiede o da supporto per i selfie.

Nella confezione di vendita sono inclusi anche diversi accessori per fissare la telecamera e per proteggere la lente da urti e cadute accidentali e non va assolutamente dimenticata la certificazione IPX8, che vi permetterà di utilizzarla anche in acqua (utilizzando l’apposita protezione per la lente) per realizzare video davvero fantastici.

Insta360 Go 2 è in offerta lampo su TomTop a 268,49, con spedizione gratuita e rapida dai magazzini tedeschi, e potete acquistarla tramite il seguente link:

