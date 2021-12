Divani, tende e tappeti non sono oggetti facili da pulire in questa stagione, visto che con il freddo i tempi di asciugatura si dilatano notevolmente. Se prevedete pranzi e cene per Natale, magari con animali e bambini piccoli, dovrete mettere in conto una pulizia post-festività, magari con qualche macchia sul divano o sui tappeti di casa.

Per rendere tutto più facile c’è UWANT B100-E, un aspirapolvere multifunzione che risolve il problema della pulizia e dell’asciugatura, consentendovi di continuare a utilizzare il vostro divano senza dover attendere qualche giorno per rimetterlo in sesto.

Perché UWANT B100-E?

UWANT B100-E è quello che viene definito spot cleaner, una delle migliori soluzioni per la pulizia dei tessuti dei divani, ma anche di tappezzeria e tappeti. Non sempre acqua e sapone sono la soluzione ideale, soprattutto nel caso di un divano, che assorbe l’acqua e si asciugherebbe in tempi biblici. Ecco che uno spot cleaner è il rimedio ideale, grazie alla sua forza aspirante di 12.000 Pa che gli permette di pulire non solo le superfici ma anche gli strati sottostanti, togliendo anche lo sporco invisibile e garantendo una igiene profonda asciugando le superfici lavate.

E UWANT B100-E, grazie alla sua notevole potenza, asciuga durante l’aspirazione per lasciare asciutti i vostri divani, la moquette o i tappeti, pronti all’uso subito dopo la pulizia. È facilissimo da trasportare grazie alle rotelle e alle dimensioni contenute e dispone di due contenitori, uno da 1,8 litri per l’acqua pulita e uno da 1,6 litri per lo sporco aspirato.

Avviando la pulizia viene spruzzata acqua sulle superfici da pulire e la spazzola procede immediatamente all’aspirazione per togliere lo sporco e gli eventuali residui di cibo, capelli, peli di animale e altro presenti in superficie e negli strati inferiori. L’operazione permette di raccogliere ogni forma di umidità evitando la formazione di muffe, senza dover ricorrere ad asciugatrici o altre soluzioni.

Il tutto con una rumorosità minima, per pulire in qualsiasi momento del giorno senza disturbare nessuno. Il cavo di alimentazione si riavvolge all’interno del dispositivo, semplificando quindi le operazioni senza creare problemi quando è ora di riporre UWANT B100-E in un armadio o nel suo angolino.

Fino al 15 gennaio potete approfittare di una interessante promozione che vi permetterà di risparmiare significativamente sul prezzo di acquisto: solo 177,17 euro invece di oltre 265 euro, davvero niente male. E i più rapidi hanno la possibilità di ricevere in omaggio uno speaker Bluetooth in bamboo.

Potete ottenere maggiori informazioni utilizzando questo link, mentre tramite il link sottostante potete effettuare l’acquisto su Banggood.

Acquista UWANT B100-E su Banggood

