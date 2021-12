Attualmente l’anello intelligente è praticamente ancora agli albori come dispositivo indossabile, poiché l’attuale marchio noto in questo settore è Motiv con il suo Motiv Ring rilasciato nel 2017.

Sembra che il produttore di smartphone OPPO stia cercando di rilanciare il settore, in quanto gli ultimi rapporti dalla Cina evidenziano che il produttore ha depositato dei brevetti per sviluppare il proprio Smart Ring.

OPPO brevetta il suo primo anello smart

Un insider con sede in Cina riferisce di aver scoperto che OPPO ha presentato un brevetto per il proprio anello intelligente che è stato approvato dall’autorità cinese QCC.

L’elenco nel database rivela che OPPO Smart Ring è un accessorio di moda, non un prodotto elettronico, ed è inteso come un’aggiunta agli occhiali intelligenti OPPO Air Glass che il brand ha rilasciato giusto la scorsa settimana.

Nel brevetto non sono menzionati altri dettagli come le specifiche, la batteria o le funzionalità dell’anello intelligente di OPPO, ma si spera che lo sviluppo di OPPO Smart Ring sia già in corso poiché il concetto potrebbe essere interessante. L’anello smart potrebbe ad esempio essere utilizzato per interagire con gli occhiali intelligenti di OPPO appena rilasciati.

La scorsa settimana la società ha lanciato anche OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole della casa.

