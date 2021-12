Oggi si è tenuto l’Inno Day 2021 di OPPO, un evento molto importante per il vicino futuro della casa cinese: durante quest’ultimo è intervenuto anche Tony Chen, fondatore e CEO dell’azienda, per svelare alcune novità. Tra queste, come anticipato qualche giorno fa, compare OPPO Air Glass, un innovativo dispositivo per la realtà assistita dotato di un microproiettore Spark, di un micro LED all’avanguardia e di un apposito display a guida d’onda ottica a diffrazione.

OPPO Air Glass ufficiali con Snapdragon Wear 4100: ecco caratteristiche e funzioni

Non solo OPPO MariSilicon X durante l’evento che si sta tenendo a Shenzhen in questi due giorni (domani sarà il turno del pieghevole OPPO Find N): la casa cinese svela ufficialmente OPPO Air Glass, un dispositivo dal peso di 30 grammi che permette quattro diverse interazioni da parte dell’utente: controllo vocale, tramite movimento della testa o della mano o tramite la superficie sensibile al tocco.

“OPPO ha esplorato a lungo le possibilità della Realtà Estesa (XR) e con gli Air Glass abbiamo finalmente creato un prodotto smart che è veramente alla portata dei consumatori“, ha commentato un soddisfatto Levin Liu, Vice President and Head of OPPO Research Institute. “Come suggerisce il loro design futuristico, gli OPPO Air Glass sono destinati a rivoluzionare il modo in cui vediamo e fruiamo dei dati. Il display, particolarmente intuitivo da usare, può visualizzare le informazioni chiave di cui abbiamo bisogno proprio davanti ai nostri occhi. Con gli OPPO Air Glass, il mondo non sarà più lo stesso“.

Sono costruiti intorno a un innovativo design monoculare a guida d’onda e presentano linee fluide per un aspetto minimalista, ispirato secondo la casa alle ali delle cicale. La lente è fissata a una cornice leggera e sottile che ospita tutti i componenti, compreso il chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100. La montatura è prodotta attraverso la tecnica CNC.

Per offrire la migliore esperienza aR OPPO ha utilizzato un microproiettore Spark proprietario, micro LED all’avanguardia e cinque lenti in vetro ad alta trasparenza. Grazie a tutto questo gli Air Glass mettono a disposizione contenuti luminosi e nitidi sia la chiuso sia all’aperto. Il microproiettore raggiunge una luminosità fino a 3 milioni di nit e ha una dimensione simile a quella di un chicco di caffè: è poi dotato di un involucro di metallo CNC con una modulo di lenti in vetro per fornire una migliore dissipazione del calore.

Gli OPPO Air Glass sfruttano una guida d’onda di diffrazione ottica su misura, supportando due modalità di visualizzazione (scala di grigi a 16 e a 256 livelli), con una luminosità media fino a 1400 nit. I due strati di vetro zaffiro su entrambi i lati forniscono al contempo trasparenza e protezione. Gli speciali occhiali sono progettati per risultare accessibili al maggior numero di utenti (compresi quelli con problemi come miopia e ipermetropia), e per questo sono disponibili con due diverse tipologie di montatura (half-frame e full-frame).

Gli OPPO Air Glass possono essere utilizzati grazie all’app Smart Glass disponibile per OPPO Watch 2 e per qualsiasi smartphone del marchio con almeno ColorOS 11. Consentono l’installazione di diverse app, comprese quelle sviluppate da OPPO stessa come Meteo, Calendario, Salute, Teleprompter, Traduzione e Navigazione.

Teleprompter permette una visualizzazione adattiva del testo per facilitare le presentazioni, Traduzione consente di visualizzare rapidamente e automaticamente il testo tradotto, mentre la Navigazione permette di ottenere indicazioni per viaggiare a piedi o in bicicletta, ma anche di visualizzare informazioni sui negozi o le attrazioni vicine.

In base a quanto sappiamo gli occhiali smart di OPPO dovrebbero garantire un’autonomia di 20 ore in standby e di 3 ore di utilizzo continuativo.

Disponibilità di OPPO Air Glass

Gli OPPO Air Glass saranno disponibili nel corso del primo trimestre 2022 a partire dal mercato cinese continentale. Saranno acquistabili in due colorazioni al lancio, nero e bianco, insieme a due accessori per la montatura personalizzati. Purtroppo per ora non abbiamo informazioni riguardanti il possibile lancio a livello globale e il prezzo di vendita, ma siamo certi che ritorneremo presto sull’argomento.

