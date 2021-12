Le strisce LED RGB sono un accessorio molto in voga negli ultimi mesi, perfette per decorare scrivanie da gaming o meno o il retro di mobili o TV, così da dare un tocco di atmosfera in più alla propria casa. In avvicinamento al Natale poi, questo è uno degli accessori Smart più richiesti e venduti, per questo motivo non dovreste perdervi questa incredibile offerta ora disponibile su Amazon.

Offerta imperdibile per la Striscia LED da 5M Smart RGB

Il prodotto in offerta, come spesso capita in questo caso, non ha un brand altisonante o particolare, si tratta di una generica Striscia LED da 5 metri RGB (a colori dunque) con possibilità di essere comandata da smartphone tramite applicazione dedicata. Consultando il suo prezzo storico, tramite Keepa, notiamo che il prezzo è sceso dai circa 27,99 Euro di listino a 7,99 Euro, una cifra davvero irrisoria e unica.

È compatibile sia con Google Assistant (e quindi Google Home) sia con Alexa, e infatti Amazon propone anche l’Amazon Echo in bundle nell’acquisto aggiungendo circa 25 Euro in più.

Insomma, un gadget imperdibile che, all’occasione, può essere anche una buona idea regalo. Se interessati vi consigliamo di affrettarvi in quanto l’offerta potrebbe terminare presto.

🛍 Acquista ora la Striscia 20m SMART LED RGB a 7,99 Euro invece di 25,99 Euro su Amazon con consegna entro Natale.