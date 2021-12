Dopo gli ottimi riscontri, sia da parte della critica che in termini di vendite, della gamma di ultrabook LG Gram, disponibile anche in Italia, LG punta sul segmento dei laptop da gaming annunciando il nuovo 17G90Q che va ad ampliare la linea premium UltraGear. Si tratta del primo notebook da gaming di casa LG che riprenderà la leggerezza tipica della serie LG Gram ma garantendo un notevole upgrade in termini di performance. Il prodotto, pensato per i gaming, punta ad offrire un elevato livello di prestazioni senza rinunciare alla portabilità tipica dei laptop, nonostante un display da ben 17.3 pollici.

Il laptop sarà mostrato in pubblico, per la prima volta, in occasione del CES 2022, al via il prossimo 4 di gennaio. Secondo Seo Young-jae, senior vice president and head of the IT business unit di LG Electronics Business Solutions Company. “Il 17G90Q è il nostro primo laptop dedicato al gaming e si differenzia dai competitor per il suo hardware premium, lo schermo ampio e di alta qualità e un design elegante e leggero che ne massimizza la praticità e la portabilità.”. Ecco i dettagli sul comparto tecnico e la disponibilità del nuovo laptop di casa LG.

La scheda tecnica del primo laptop da gaming LG UltraGear (17G90Q)

Alla base del nuovo laptop da gioco LG UltraGear c’è un processore Intel Tiger Lake H di undicesima generazione, garanzia di ottime performance ed in grado di reggere senza problemi anche compiti particolarmente gravosi. La parte grafica, essenziale per il gaming, viene gestita dalla scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q. Il nuovo 17G90Q sarà poi configurabile con 16 o 32 GB di memoria RAM DDR4 con configurazione dual channel per il massimo delle prestazioni. L’archiviazione sarà gestita da una configurazione dual SSD ultraveloce M.2 NVMe fino ad un massimo di 1 TB. A tenere sotto controllo le temperature ci sarà un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Il nuovo laptop LG UltraGear potrà contare su di un display da 17.3 pollici di diagonale con rapporto tra le dimensioni di 16:9. Si tratta di un pannello IPS con tempo di risposta di 1 ms ed una frequenza di aggiornamento di 300 Hz. La risoluzione è, invece, Full HD (1920 x 1080 pixel). La scheda tecnica comprende anche una batteria da 93 Wh in grado di offrire un’autonomia molto elevata per la tipologia di prodotto. C’è anche una tastiera da gioco RGB con tasti retroilluminati (ci sarà la possibilità di personalizzare l’illuminazione di ogni tasto) e tastierino numerico.

Il comparto audio integrato promette prestazioni al top della categoria. Il laptop LG UltraGear presenterà un sistema di speaker a due vie con supporto DTS:X Ultra. In gaming l’esperienza sarà di livello assoluto. Gli speaker trasmetteranno la direzionalità e la posizione dei suoni nell’ambiente, permettendo ai giocatori di individuare compagni di squadra e nemici in modo più semplice. Lato connettività c’è il Wi-Fi 6E ed il supporto a Intel Killer Wireless per una connessione stabile e veloce. Il pulsante d’accensione integra anche un lettore di impronte digitali.

Il nuovo laptop LG UltraGear manterrà uno spessore inferiore contenuto (pari a 21,4 mm) ed un peso inferiore a 2,7 chilogrammi garantendo un’elevata trasportabilità nonostante le dimensioni importanti dello schermo. La scocca sarà realizzata in allumino e presenterà una colorazione Purple Gray. Al momento, LG non ha annunciato ulteriori varianti cromatiche del suo laptop da gaming.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, LG non ha ancora rilasciato alcun dettaglio ufficiale in merito alla commercializzazione in Europa del nuovo 17G90Q. Il primo laptop LG UltraGear debutterà ufficialmente il prossimo 4 gennaio, in occasione dell’evento LG al CES 2022. Successivamente, l’azienda avvierà le vendite del suo portatile nel corso del primo trimestre del 2022. I primi mercati di commercializzazione saranno gli USA e la Corea del Sud. Successivamente, dal secondo trimestre, il laptop arriverà in altri mercati. Il debutto in Italia, quindi, potrebbe essere fissato per la fine del primo semestre del 2022. Per maggiori dettagli sul prezzo, invece, l’appuntamento è rimandato al CES 2022 di inizio gennaio.