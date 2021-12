Fitbit, famoso brand dedicato alla produzione di indossabili ricchi di funzionalità lato salutistico e fitness, da qualche mese di proprietà di Google, è di nuovo protagonista di una serie di offerte. In occasione delle offerte di Natale di Amazon, diversi smartwatch sono in super sconto raggiungendo un risparmio fino a 90 euro! Sono sei i prodotti in sconto,e spaziano dal più recente Charge 5 fino al vecchio, ma ancora valido, Versa 2.

Tanti dispositivi Fitbit in offerta fino al 45% su Amazon

Charge 5 (qui trovate la nostra recensione), è il più potente e recente fitness tracker lanciato dall’azienda. Venduto con sei mesi di abbonamento premium in omaggio, ha una batteria che dura fino a sette giorni ed è in grado di misurare il nostro livello di prontezza giornaliera. Oltre a questo, ha la misurazione dell’Sp02 durante la notte, dei battiti, passi e calorie, ed è possibile rispondere ai messaggi tramite emoji o frasi preimpostate. Se il prezzo vi spaventa, ora potete portarvelo a casa a 15 euro in meno.

Anche il suo predecessore, il Charge 4, è in sconto. Come il modello più recente ha una batteria con durata fino a sette giorni e tutti i tracciamenti tipici come battito cardiaco, calorie e passi, ma non supporta il livello di prontezza giornaliera. Entrambi comunque, doveroso segnalarlo, hanno il GPS integrato. I modelli in sconto sono quelli in colorazione prugna (-60 euro), Special Edition (-50 euro) e nero (-30 euro).

Non solo smartband, ma anche smartwatch. Troviamo in offerta il Versa 2, Versa 3 e Sense. Dei tre, il più interessante è sicuramente il Versa 2 che si trova a ben 90 euro in meno!

Dotato di uno schermo AMOLED, NFC, Wi-Fi, microfono integrato ed Alexa, Versa 2 è rimane ancora una valida scelta per chi vuole approcciarsi a questo mondo. Purtroppo è l’unico, fra quelli segnalati, che non dispone di un GPS integrato, costringendovi a portarvi dietro il telefono ogni volta che vorrete uscire a fare attività fisica. I modelli in offerta sono quelli in colorazione rosa cipria (-90 euro), blu marino (-80 euro) e grigio fumo (-80 euro).

A completare le offerte ci sono Versa 3 e Sense. Simili fra loro, entrambi hanno uno schermo AMOLED, supportano più di 20 modalità di allenamento, Alexa e Google Assistant e una durata della batteria fino a 6 giorni. Ciò che differenzia i due modelli sono lo scan EDA e il supporto all’ECG, ambi disponibli solamente sul Sense. Il Versa 3 è disponibile nelle colorazioni lilla (-51,05 euro), Pink Clay (-70 euro) e Midnight (-70 euro), mentre il Sense nella sola colorazione Sage Gray (-22, 72 euro).

