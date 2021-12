Il momento più atteso dell’anno è dietro l’angolo e molti avranno pensato di trascorrere le festività natalizie fuori casa, soprattutto dopo 2 anni in cui causa pandemia ci è stato impossibile raggiungere ad esempio le località montane. La neve è scesa sui monti e il momento è propizio per godersi una settimana bianca in compagnia di Babbo Natale e dei fuochi d’artificio di Capodanno.

Nel mentre però questo è anche uno dei periodi dell’anno più preoccupanti per le nostre abitazioni che, lasciate incustodite potrebbero essere facile obiettivo da parte di ladri o malintenzionati in cerca di un buon affare. In questo senso l’offerta proposta oggi dal colosso dell’e-commerce sulle sue videocamere di sorveglianza sembra più che adatta per mettersi al riparo da questi inconvenienti. Le videocamere Blink di Amazon sono infatti scontate ad ottimi prezzi.

Blink Indoor senza fili in super offerta da oggi

Le Blink Indoor sono videocamere di sicurezza senza fili che possono essere raggiunte a distanza (dallo smartphone, computer o dispositivo Echo) per vedere in tempo reale cosa sta succedendo nella stanza in cui sono state posizionate. Non solo però, grazie alla funzione di rilevamento dei movimenti o dei suoni ci permette di essere avvisati non appena viene captato qualcosa e, grazie alle batterie AA (con autonomia fino a 2 anni) è possibile posizionarle nascoste o dove meglio si preferisce. Le Blink Indoor sono ovviamente compatibili con Alexa e richiedono una connettività internet per trasmettere in remoto le immagini e le informazioni.

Amazon propone diversi pacchetti per poter avere più dispositivi e tutti sono da oggi di nuovo in forte sconto nonché dunque super appetibili, ecco i pacchetti:

In offerta poi ci sono anche le videocamere Blink Outdoor, perfette per essere posizionate all’esterno dato che sono resistenti alle intemperie:

Vi ricordiamo che ciascun sistema, pacchetto, comprende anche un hub di controllo (modulo di sincronizzazione), se dunque volete utilizzarle per più abitazioni il consiglio è di comprare più pacchetti di sistemi.